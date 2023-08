XETRA-SCHLUSS/DAX, Anleihen und Euro im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach oben gegangen. Nachdem der Handel lange Zeit des Tages in ruhigen Bahnen verlaufen war, kam am Nachmittag nochmals Schwung rein. Zum einen einigte sich die Bundesregierung auf das Wachstumschancengesetz und will die Wirtschaft mit den Maßnahmen stärker steuerlich entlasten als ursprünglich geplant. Zum anderen gab es aus den USA Daten, die die US-Notenbank dazu veranlassen könnten, die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau zu belassen. Daraufhin stiegen die Anleihekurse, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 6 Basispunkte auf 2,51 Prozent. Der Euro legte auf 1,0850 Dollar zu, da die EZB wohl noch einmal die Leitzinsen anheben wird. Der DAX schloss 0,9 Prozent höher bei 15.931 Punkten, zinssensitive Immobilien- und Technologiewerte gehörten zu den Gewinnern.

Konsumklima von Inflation und Pessimismus belastet

Das Konsumklima in Deutschland zeigt derzeit keinen klaren Trend und befindet sich insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau. Belastend wirken Inflation und Pessimismus bezüglich der Konjunkturentwicklung. "Die Chancen, dass sich die Konsumstimmung noch in diesem Jahr nachhaltig erholen kann, schwinden. Anhaltend hohe Inflationsraten, vor allem für Lebensmittel und Energie, sorgen dafür, dass das Konsumklima derzeit nicht vorankommt", so GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite war dünn. Bei den Sektoren standen die Autobauer im Fokus. Hier hatte BYD aus China starke Ergebnisse vorgelegt. Auch von BAIC kamen überzeugende Zahlen, von Dongfeng gute. Dazu merkte BAIC Motor an, dass die Nachfrage der Konsumenten ungenügend sei. Dies wurde an der Börse als Hinweis gelesen, dass die chinesische Regierung demnächst Förderungsmaßnahmen für den Autokauf plant. Ob dies auch ausländische Hersteller miteinbeziehen wird, ist fraglich. VW legten um 0,7 Prozent zu, BMW um 1,0 und Mercedes Benz um 0,6 Prozent.

Gut im Markt lagen Immobilienaktien . Hier stützte eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Grand City (+3,5%). Diese hob das Sentiment für den gesamten angeschlagenen Sektor: Vonovia gewannen knapp 3 Prozent und Patrizia 2,4 Prozent. Gegen den Trend verloren Adler Group 14,6 Prozent nach Zahlen. Der angeschlagene Immobilienkonzern weitete im ersten Halbjahr und zweiten Quartal unter dem Strich den Verlust infolge der deutlich gesunkenen Bewertung seiner Immobilienbestände aus.

Evotec (+6,5%) verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatzanstieg von 14 Prozent, der von guten Beiträgen aus Partnerschaften mit Sandoz und Bristol Myers Squibb profitierte.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.930,88 +0,9% +14,42%

DAX-Future 15.980,00 +0,9% +12,58%

XDAX 15.949,60 +0,8% +15,00%

MDAX 27.664,93 +1,4% +10,14%

TecDAX 3.157,29 +1,2% +8,08%

SDAX 13.258,52 +1,0% +11,18%

Bund-Future 132,64 +52

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 37 3 0 2.321,3 50,9 44,0

MDAX 43 6 1 347,1 18,3 12,3

TecDAX 25 5 0 509,3 16,8 14,6

SDAX 53 15 2 85,6 11,1 7,7

