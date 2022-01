XETRA-SCHLUSS/DAX auf Erholungskurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse am Dienstag wieder gestiegen. Der DAX legte um 1,1 Prozent auf 15.942 Punkte zu. Gefragt waren vor allem Technologiewerte, bei denen der jüngste Rücksetzer nun zum Einstieg genutzt wurde. So stieg der TecDAX um 1,6 Prozent. Die Märkte sind allerdings weiterhin dabei, die neuen Zinserwartungen nach Veröffentlichung des jüngsten Protokolls der US-Notenbank einzupreisen. Analysten gehen zunehmend davon aus, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen im laufenden Jahr statt drei Mal sogar vier Mal erhöht, erstmalig wohl im März. "Damit müssen die Anleger voraussichtlich weiterhin mit stärkeren Ausschlägen leben", sagte ein Marktteilnehmer. Am Mittwoch stehen die mit großer Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für Dezember zur Veröffentlichung an.

Die US-Inflation könnte im Dezember auf über 7 Prozent gestiegen sein, was den Druck auf die Fed weiter erhöhen würde. Allerdings dürfte damit auch der Höhepunkt in der Inflation erreicht sein. US-Notenbank-Chef Jerome Powell führt den Preisauftrieb ohnehin zum Teil auf Corona-bedingte Lieferengpässe zurück. Eine Entspannung in der Pandemie könnte somit auch die Inflation wieder bremsen. Der Euro legte nach den Aussagen des US-Notenbankchefs etwas zu, mit 1,1365 Dollar notierte er im späten Aktienhandel deutlich über der Marke von 1,13 Dollar und auf Tageshoch.

Delivery-Hero-Gewinnziel kommt gut an

Für die Aktie von Delivery Hero ging es um 5 Prozent nach oben. Das Unternehmen will im zweiten Halbjahr für den Bereich Essenslieferungen die Gewinnschwelle erreichen. Adidas erholten sich um 4,3 Prozent. Nach dem Kursrückschlag der vergangenen Wochen haben sich Analysten nun positiv geäußert und sehen Aufwärtspotenzial. Henkel gewannen 3,8 Prozent auf 78,42 Euro. Die Bank of America hat die Aktien mit einem Kursziel von 90 Euro auf die Kaufliste genommen.

Hellofresh schlossen mit einem Plus von 1,0 Prozent deutlich unter dem Tageshöchststand. Das Unternehmen will eigene Aktien für bis zu 250 Millionen Euro erwerben. Allerdings fragen sich die Analysten, seit wann Tech-Unternehmen eigene Titel zurückkauften, dies sei ungewöhnlich.

Finanzinvestor senkt Beteiligung an Deutsche Bank und Commerzbank

Für die Aktien der Deutschen Bank (-0,5%) und Commerzbank (-4,1%) ging es nach unten, nachdem sich der Finanzinvestor Cerberus von einem Teil seiner Beteiligung getrennt hat. Dabei geht es um 25,3 Millionen Commerzbank-Papiere und 21 Millionen Deutsche-Bank-Aktien.

Die Umsatzangaben von Shop Apotheke (+2,5%) lassen laut der Citigroup auf ein Umsatzwachstum im vierten Quartal von rund 9 Prozent schließen. Dies bringe das Umsatzwachstum für 2021 auf 9,5 Prozent, was der Unternehmensprognose von etwa 10 Prozent entspreche. Die Entwicklung wird von den Analysten angesichts des Gegenwinds bei verschreibungspflichtigen Medikamenten nach dem Bonusverbot, des stagnierenden Marktes für rezeptfreie Medikamente und der guten Vergleichsperiode als solide eingestuft. Regulatorische Neuigkeiten zur Einführung von E-Rezepten dürften 2022 den Haupttreiber für die Aktie darstellen, doch sollte die Entwicklung im vierten Quartal die Rückkehr zum marktführenden Wachstum im Online-Apothekenbereich markieren.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.941,81 +1,1% +0,36%

DAX-Future 15.956,00 +1,0% +0,77%

XDAX 15.969,72 +0,6% +0,77%

MDAX 34.649,07 +0,6% -1,35%

TecDAX 3.642,53 +1,6% -7,08%

SDAX 15.893,82 +1,2% -3,17%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 169,78 -16

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 33 7 0 4.094,8 74,6 82,8

MDAX 39 9 2 698,0 37,8 39,8

TecDAX 25 4 1 1.021,3 29,5 37,9

SDAX 59 11 0 226,4 11,8 13,5

===

