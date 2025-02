XETRA-SCHLUSS/DAX auf Rekordhoch - Hoffnung auf Ende des Ukraine-Kriegs

DOW JONES--Die Hoffnung auf eine baldige Beendigung des Ukraine-Krieges und eine weiter gut verlaufende Berichtssaison haben den DAX am Donnerstag kräftig zulegen lassen und auf ein neues Rekordhoch getrieben. Der Index schloss 2,1 Prozent höher bei 22.612 Punkten. Das neue Rekordhoch erreichte der Index bei 22.625 Punkten. Ursächlich für den Optimismus der Anleger war ein Telefonat des US-Präsidenten Donald Trump mit seinem russischen Gegenpart Wladimir Putin über eine mögliche Waffenruhe im Krieg Russland gegen die Ukraine.

Dazu gab es ermutigende Unternehmenszahlen. So hat Siemens im ersten Geschäftsquartal in allen Bereichen die Markterwartungen übertroffen, wie die Analysten von JP Morgan feststellten. Die Aktie rückte um 7,3 Prozent vor und führte damit den DAX an. Der Auftragseingang im Bereich Digital Industries (DI) liege 7 Prozent über Konsens, er sei organisch um 6 Prozent gewachsen, unterstützt durch ein deutliches Wachstum in den Bereichen Automatisierung und Software. Das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz (Book-to-Bill) im Segment DI habe zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder bei über 1 gelegen, so die Analysten. Die DI-Endmarkttrends ähnelten jenen, die Siemens im vierten Quartal beobachtet habe, und seien stabil mit Ausnahme von Electronics & Semiconductors, wo Siemens einen Aufwärtstrend sehe.

Stark gesucht waren auch die Autowerte im DAX, die von einem positiven Kommentar der HSBC-Analysten profitierten. BMW, Mercedes-Benz, Porsche AG und VW rückten um bis zu 6,4 Prozent vor. Continental (+5,8%) profitierten von den überzeugenden Zahlen des französischen Wettbewerbers Michelin.

Die Commerzbank (+1,6%) will die Aktionäre noch stärker als bisher am Gewinn beteiligen. Wie die Bank im Rahmen ihrer neuen Strategie mitteilte, strebt sie für die Jahre 2026 bis 2028 eine Ausschüttungsquote von 100 Prozent des Nettoergebnisses nach AT-Kuponzahlungen an. Die Bank strebt für 2028 einen Gewinn von 4,2 Milliarden Euro an, für 2027 sind 3,8 Milliarden Euro vorgesehen, für 2026 rund 3,2 Milliarden.

Für die Aktie von Thyssenkrupp ging es um 3,8 Prozent nach oben. Das bereinigte EBIT im ersten Quartal ist für die Barclays-Analysten deutlich über dem Konsens ausgefallen, unterstützt durch 56 Millionen Euro an Strompreiskompensation in Steel Europe. Der EBIT-Ausblick sei unverändert, aber der Ausblick für den Free Cashflow (FCF) sei um 400 bis 500 Millionen Euro angehoben worden aufgrund von Vorauszahlungen aus einer Auftragserweiterung bei Marine Systems. Die Zahlung sei komplett im ersten Quartal verbucht worden, ein Teil davon werde jedoch für spätere Abflüsse reserviert.

Die Aktie von Douglas verlor 15,4 Prozent auf 17,34 Euro. Das Allzeittief aus dem Sommer 2024 liegt mit 16,78 Euro nur knapp darunter. Die schwächere Konsumstimmung belastet das Geschäft, was die Erträge unter Druck setzt. In der Folge sei das EBITDA im ersten Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft 5 Prozent unterhalb der Erwartung ausgefallen, so ein Marktteilnehmer. Während die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt worden sei, werde das bereinigtes EBITDA nur noch am unteren Ende der Spanne erwartet.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 22.612,02 +2,1% +13,57%

DAX-Future 22.690,00 +2,1% +13,57%

XDAX 22.603,31 +1,3% +13,99%

MDAX 27.760,53 +2,1% +8,30%

TecDAX 3.859,46 +0,7% +12,86%

SDAX 14.794,69 +0,4% +7,97%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,83 +60

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 37 3 0 6.305,5 96,4 73,8

MDAX 42 8 0 754,7 49,7 42,6

TecDAX 21 9 0 1.183,4 23,2 19,3

SDAX 40 27 3 134,2 9,6 10,0

