XETRA-SCHLUSS/DAX auf Richtungssuche - Siemens Energy schwach

DOW JONES--Nach einer kleinen Berg- und Talfahrt schloss der DAX am Dienstag knapp im Minus. Der Index verlor 0,1 Prozent auf 22.410 Punkte. Nach dem positiven Impuls der Bundestagswahl zum Wochenstart scheint zunächst etwas die Orientierung zu fehlen, wie es am Aktienmarkt weitergeht, hieß es. Etwas Gegenwind kam von der Europäischen Zentralbank (EZB), wo zumindest EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwartet, dass es künftig höhere Leitzinsen brauchen wird, um für Preisstabilität zu sorgen.

Keine Unterstützung kam zudem von der Wall Street, wo die Nasdaq gegenüber dem Jahreswechsel nun 2 Prozent im Minus notiert, was die Stimmung für Technologiewerte global belastete. Zudem wird hier mit Spannung auf die Zahlen von Nvidia am Mittwoch gewartet. Insgesamt hat sich die Stimmung für Risiko-Assets etwas eingetrübt, damit wird die Luft für weitere Gewinne am deutschen Aktienmarkt dünner.

Rüstungswerte weiter im Fokus

Positiv für die Rüstungswerte wurde gewertet, dass Deutschlands künftiger Bundeskanzler, Friedrich Merz, Gespräche mit dem voraussichtlichen Koalitionspartner, der SPD, über bis zu 200 Milliarden Euro an neuen Rüstungsausgaben begonnen hat. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Personen berichtet, sprechen CDU und SPD über eine Umgehung der verfassungsmäßigen Hindernisse für eine höhere Staatsverschuldung. Ein Weg dazu wäre, die Ausgaben noch vom alten Bundestag absegnen zu lassen, Rheinmetall notierten 0,1 Prozent höher, Hensoldt stiegen um 2,9 Prozent und Renk um 6,4 Prozent.

Siemens Energy (-7,3%) setzten die Talfahrt vom Vortag fort. Das Sentiment wurde weiter belastet von Medienberichten und Analystenkommentaren über ein Zurückrudern bei Investitionen von Microsoft in Datenzentren. Die Markterwartungen an Energie-Infrastrukturausgaben könnten in der Folge zu hoch sein.

Zahlen gab es von Heidelberg Materials. Der Baustoffkonzern habe nach einer starken Kursentwicklung an der Börse nun auch in der Realwirtschaft abgeliefert, urteilte Raiffeisen. Die Aktien legten um 3,6 Prozent zu.

Fresenius Medical Care (-0,9%) dürfte nach Einschätzung der UBS-Analysten Investoren mit Blick auf die langfristigen Wachstumsaussichten kaum beruhigen. Die Geschäftszahlen von Flatexdegiro (-1,4%) fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Beim Ausblick zeigt sich der Online-Broker aber vage.

Für Kursbewegungen sorgten auch Analysten, so hat die Citi das Kursziel von Thyssenkrupp auf 8,50 Euro nach 5,50 erhöht, die Aktien sprangen in der Folge um 9,6 Prozent auf 6,93 Euro nach oben. Die Monetarisierung des Wertes des Marine-Geschäfts und der geplante Verkauf von weiteren 30 Prozent des Stahlgeschäfts dürften den Unternehmenswert von Thyssenkrupp nach Einschätzung der Analysten erheblich steigern.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 22.410,27 -0,1% +12,49%

DAX-Future 22.473,00 0% +12,49%

XDAX 22.423,60 +0,5% +13,08%

MDAX 28.086,48 +0,6% +9,71%

TecDAX 3.839,39 -0,5% +12,28%

SDAX 14.931,73 -0,6% +8,91%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,54 +71

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 18 21 1 4.684,5 71,5 72,0

MDAX 29 19 2 743,1 47,2 44,2

TecDAX 13 16 1 1.083,6 21,6 19,2

SDAX 16 50 4 158,5 9,0 9,7

February 25, 2025 11:53 ET (16:53 GMT)