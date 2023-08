XETRA-SCHLUSS/DAX beendet schwache Woche im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es auch am Freitag nach unten gegangen. Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 15.574 Punkte, seit seinem Allzeithoch Ende Juli hat er bereits knapp 1.000 Punkte eingebüßt. Nachdem die Börse lange Zeit der wirtschaftlichen Entwicklung zu weit vorausgeeilt war, kommen die Bewertungen der hierzulande schwachen konjunkturellen Entwicklung wieder entgegen. Begleitet wird der Stimmungsumschwung von trüben Konjunkturaussichten in China und dem dortigen Schuldenberg. Die Renditen der Bundesanleihen waren am Vortag auf ein Mehrjahreshoch gestiegen und kamen leicht zurück - unter Berücksichtigung der Inflation ist auch dort kein Geld zu verdienen.

Jackson Hole wird über Zinsgipfel keine Information erbringen

Die Nachrichtenlage ist seit dem Ende der Berichtssaison extrem ausgedünnt, zudem haben sich viele Analysten in die Sommerferien verabschiedet, so dass auch von dieser Seite kaum Impulse kommen. In der kommenden Woche treten die Notenbanker wieder verstärkt ins Rampenlicht, sie treffen sich wie jedes Jahr um diese Zeit in Jackson Hole. Das Highlight ist dort die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell am Freitag. Ob diese Klarheit schaffen wird über den weiteren Zinspfad der US-Notenbank darf allerdings bezweifelt werden. Die Zentralbanker auf beiden Seiten des Atlantiks betonten zuletzt immer wieder, dass die weitere geldpolitische Entwicklung vor allem datenabhängig sein wird.

Mit Eon, Rheinmetall, Qiagen und SAP schlossen nur vier Werte aus dem DAX-40 im Plus. Auf der Verliererseite standen unter anderem Sartorius, Zalando und Porsche, die einen Gang runterschalteten. Der Volkswagen-Konzern (-0,2 %) steigerte den Absatz im Juli konzernweit um 6,6 Prozent auf 773.400 Fahrzeuge, damit lag das Wachstum allerdings unter dem Schnitt der ersten sieben Monate des Jahres. Getragen wurde das Absatzplus im Juli von Westeuropa, der für VW wichtige Markt in China brach für die Marken des Konzerns um 10,2 Prozent ein.

Das Open-Source-Softwareunternehmen Suse soll nur gut zwei Jahre nach seinem Gang aufs Parkett wieder von der Börse genommen werden. Der Schritt kommt nicht überraschend, mehrere Medien hatten die vergangenen Wochen über einen solchen Schritt bereits berichtet. Der Mehrheitseigentümer EQT strebt ein Übernahmeangebot und ein Delisting an, die Aktien haussierten um knapp 60 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.574,26 -0,7% +11,86%

DAX-Future 15.620,00 -0,6% +10,05%

XDAX 15.575,07 -0,2% +12,30%

MDAX 27.153,23 -1,3% +8,10%

TecDAX 3.060,13 -0,6% +4,76%

SDAX 12.975,54 -0,3% +8,80%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,43 +68

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 4 36 0 2.816,2 61,2 49,4

MDAX 6 42 2 385,1 21,0 18,8

TecDAX 12 17 1 710,5 22,8 19,4

SDAX 16 53 1 123,2 13,1 8,8

===

August 18, 2023 11:54 ET (15:54 GMT)