XETRA-SCHLUSS/DAX beendet schwache Woche im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es auch zum Wochenschluss nach unten. Während das Kursbarometer DAX am Montag noch bei 13.943 Punkten startete, schoss es am Freitag 1,7 Prozent tiefer auf 13.433 Zählern. Weiterhin ist die Politik in Zeiten der Corona-Pandemie, die das öffentliche Leben in weiten Teilen Europas einschränkt, das übergeordnet belastende Thema. An der Börse geht es unter anderem darum, wann die Menschen wieder reisen können, der Konsum anspringt und die Flieger in Frankfurt wieder abheben. Kurz gesagt, wann springt die Konjunktur letztendlich an und holt das verlorene Terrain wieder ein. Daher werden aktuell alle Nachrichten rund um die Corona-Impfstoffe von den Investoren nahezu inhaliert.

Am Mittag sorgte die Nachricht, dass das Vakzin von Johnson & Johnson nicht so wirksam wie erhofft in den Studien abgeschnitten habe, für Verkäufe. Für Aufatmen sorgte später die Nachricht, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur die bedingte Marktzulassung für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca in der EU empfohlen hat. Auch wenn seit Tagen heiß darüber diskutiert wird, wieviel Impfdosen in den kommenden Wochen in die EU geliefert werden, ist dies eine gute Nachricht.

Short-Eindeckungen größtenteils durch

Es gab in den vergangenen Tagen ein weiteres Thema, oder Phänomen, das die Aktienmärkte in Atem hielt. Dabei geht es, knapp beschrieben, um eine Investorengruppe, die gezielt in Aktien investierte, um Leerverkäufer zu zwingen, in steigende Kurse zu kaufen. Shortseller setzen auf fallende Kurse, müssen dann allerdings auch in steigende Notierungen ihre Positionen schließen, um das Risiko zu begrenzen. Eine dieser Aktien war Evotec, die zum Handelsstart am Mittwoch um 40 Prozent haussierte. Heute ging es für den Wert um 12,3 Prozent nach unten, und damit dem Gleichgewichtspreis näher. Eine ähnliche Entwicklung war in der Aktie von Varta zu beobachten.

Daimler trotzen Abwärtstendenz

Gute Nachrichten gab es von Daimler, die Aktie gewann 0,9 Prozent. Dank eines brummenden Industriegeschäfts konnte der Autobauer die Konsenserwartungen übertreffen. Dabei hat das Ergebnis bei der Pkw- und Lieferwagensparte Mercedes-Benz besonders hervorgestochen. Das starke Ergebnis sowie das Niveau des freien Cashflows sollten eine Dividende deutlich über den Erwartungen von Warburg ermöglichen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 103,4 (Vortag: 90,8 ) Millionen Aktien im Wert von rund 4,97 (Vortag: 4,31) Milliarden Euro. Es gab 3 Kursgewinner und 27 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.432,87 -1,71% -2,08%

DAX-Future 13.448,00 -1,49% -1,54%

XDAX 13.456,98 -1,42% -1,55%

MDAX 31.086,78 -1,19% +0,94%

TecDAX 3.375,67 -1,02% +5,07%

SDAX 15.210,34 -0,20% +3,02%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 177,28 -30

