XETRA-SCHLUSS/DAX beendet Verlustserie

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung am Dienstag aufgehellt. Der DAX zog um 0,2 Prozent auf 15.847 Punkte an und konnte so seine Verlustserie von sechs Tagen in Folge beenden. Eine längere Verluststrecke hatte es zuletzt im Februar 2022 gegeben. Gestützt wurde die Stimmung von guten Konjunkturdaten aus den USA. Starke Neubauverkäufe, gute Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und ein überraschend deutlicher Anstieg des Verbrauchervertrauens haben die Rezesssionssorgen erst einmal vertrieben. Positiv aufgenommen wurde auch der deutliche Rückgang der Inflation in Kanada: "Die kanadische Notenbank kann die Zinserhöhungen nun beenden", so ein Händler mit Blick auf die Inflation von nur noch 3,4 Prozent im Mai nach 4,4 Prozent im April.

Andererseits zeigten sich andere Marktteilnehmer trotzdem nach wie vor besorgt und verwiesen auf die Gefahr, dass die Notenbanken bei der Straffung der Geldpolitik überziehen: "Damit könnte die Konjunktur doch noch ein zweites 'Rezessionsbein' ausbilden", befürchtete ein Marktteilnehmer.

Daneben warf der nahende Halbjahres-Ultimo seine Schatten voraus. Dabei kam es zu Gewinnmitnahmen auf beiden Seiten, bei vielen Gewinnern der vergangenen Monate wie zum Beispiel Gerresheimer über Verkäufe, und bei den Verlierern wie Delivery Hero oder Zalando über terminmarktorientierte Käufe durch Marktteilnehmer, die hier auf fallende Kurse gesetzt hatten. Delivery Hero gewannen 6,3 Prozent, Gerresheimer gaben dagegen 5,1 Prozent ab.

Im DAX stiegen Munich Re um 1,7 Prozent, Zalando um 2,4 Prozent, und Siemens Energy erholten sich um 2,3 Prozent. Auf der anderen Seite gaben Merck 3,5 Prozent ab und VW 1,7 Prozent. Sartorius verloren 4,8 Prozent auf 292,80 Euro, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel auf 360 von 445 Euro gesenkt hat.

Hamborner REIT senkt Prognose

Auf Erholungskurs lagen auch Immobilientitel, im DAX stiegen Vonovia um 2 Prozent. Allerdings verloren Hamborner REIT 5,1 Prozent. Das Immobilienunternehmen hat die Prognose für den Nettoinventarwert (NAV) kräftig gesenkt. Nach einem "leichten NAV-Rückgang" wird nun mit einem Bewertungsminus von 7 bis 12 Prozent gerechnet. "Das ist zinsinduziert und überrascht gerade in der Branche der Büro-Immobilien nicht mehr wirklich", kommentierte ein Händler. Allerdings überrasche der Umfang.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.846,86 +0,2% +13,81%

DAX-Future 15.985,00 +0,3% +12,62%

XDAX 15.861,26 +0,3% +14,37%

MDAX 26.894,23 +0,2% +7,07%

TecDAX 3.096,73 -1,2% +6,01%

SDAX 13.160,24 +0,1% +10,35%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,20 -62

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 21 19 0 2.804,6 64,2 73,4

MDAX 31 18 1 471,5 20,7 18,6

TecDAX 11 18 1 633,6 19,6 17,9

SDAX 34 33 3 90,4 13,6 10,6

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2023 11:48 ET (15:48 GMT)