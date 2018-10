XETRA-SCHLUSS/DAX bleibt im Verkaufsmodus - Dt. Bank fallen nach Zahlen

(Wiederholung)

Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist auch am Mittwoch nicht zur Ruhe gekommen. Der DAX verlor weitere 0,7 Prozent auf 11.192 Punkte. Bei 11.167 Punkten markierte der Index ein neues Jahrestief. Charttechnisch ist ein baldiger Test der Marke von 10.800 Punkten zu erwarten. Zu den zahlreichen Unsicherheiten, die vom Handelsstreit über Italien bis hin zum Brexit reichen, gesellten sich nun enttäuschende Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Europa. Diese unterstrichen die ohnehin bestehenden Wachstumssorgen der Anleger.

Deutsche Bank verloren nach Quartalszahlen 4,8 Prozent. Die Mitteilung der Bank, den Ausblick für die Einnahmenseite zu senken, warf laut Michael Hewson von CMC Markets Fragen nach dem Corporate- und Investmentbanking (CIB) auf. Im Drittquartalsbericht spreche die Deutsche Bank von etwas niedrigeren Einnahme-Erwartungen als 2017, zum Teil wegen einer Umgestaltung des CIB-Geschäfts. Im Zweitquartalsbericht war noch von der Erwartung einer im wesentlichen unveränderten Einnahmeentwicklung 2018 die Rede gewesen.

Für die Titel der Vermögensverwaltungstochter DWS ging es dagegen um 4,1 Prozent nach oben. "Die Zahlen sind in Ordnung", so ein Marktteilnehmer. Trotz Mittelabflüssen habe die Gesellschaft das verwaltete Vermögen in etwa gehalten.

Voestalpine-Gewinnwarnung drückt auf Stahlsektor

Für Covestro ging es im DAX um 4,8 Prozent nach unten. Das Unternehmen legt am Donnerstag Geschäftszahlen vor. Weiter gemieden wurden Technologieaktien: Infineon fielen um 4,7 Prozent, Aixtron um 9,1 Prozent oder Siltronic um 9 Prozent.

Nach einer Gewinnwarnung von Voestalpine waren Stahlwerte nicht wohl gelitten. Thyssenkrupp gaben 2,3 Prozent nach, Salzgitter fielen 5,3 Prozent. Gegen den Trend gewannen Airbus 1 Prozent - hier stützte eine Prognoseanhebung durch Boeing.

Krones fielen nach einer Gewinnwarnung um 8,2 Prozent. "Die Gewinnwarnung kommt zwar nicht unerwartet, ist aber extremer ausgefallen als befürchtet", sagte ein Händler. Krones hatte nicht nur die Planung für dieses Jahr, sondern auch die Mittelfristziele zurückgenommen. Takkt schossen dagegen um 6,2 Prozent in die Höhe - die Commerzbank soll die Aktie zum Kauf empfohlen haben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 121,1 (Vortag: 118,8) Millionen Aktien im Wert von rund 4,60 (Vortag: 5,26) Milliarden Euro. Es gab acht Kursgewinner und 22 -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 11.191,63 -0,73% -13,36%

DAX-Future 11.215,50 -0,56% -14,60%

XDAX 11.224,06 -1,50% -12,73%

MDAX 23.278,15 -0,57% -11,15%

TecDAX 2.531,80 -0,73% +0,11%

SDAX 10.511,00 -0,96% -11,57%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 160,12% +47

===

