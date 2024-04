XETRA-SCHLUSS/DAX deutlich erholt - Gold steigt und steigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Freitag ging es am deutschen Aktienmarkt zum Start in die Woche wieder nach oben. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 18.314 Punkten. Gute Daten zur deutschen Industrieproduktion stützten die Stimmung am Vormittag. Sie ist zuletzt stärker gestiegen als erwartet, das nährte die Hoffnungen auf ein Ende der konjunkturellen Durststrecke. "Damit dürfte sich die in der vergangenen Woche eingeleitete Konsolidierung zunächst zeitlich ausdehnen, aber nicht unbedingt räumlich", wie ein Marktteilnehmer sagte. Die wichtigen Termine stehen am Mittwoch mit den Verbraucherpreisen aus den USA und der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag an. Bei beiden Terminen geht es vor allem darum herauszuhören, wann die jeweilige Notenbank den Zinssenkungszyklus startet.

Der überraschende Outperformer des Jahres ist Gold, sowohl in Dollar wie in Euro notierte das Edelmetall auf Rekordhoch, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Als Käufer der letzten Monate wurden vor allem Zentralbanken ausgemacht, viel Geld floss aus China in das Edelmetall. Privatanleger in Deutschland gelten in der Regel als Verkäufer im physischen Gold in steigende Kurse hinein.

Analysten liefern die Impulse

Unternehmensnachrichten waren zum Start in die Woche dünn gesät, die entscheidenden Impulse kamen verstärkt von Seiten der Analysten. Den Gewinner im DAX stellte Zalando, nachdem die Analysten der Citi den Wert auf Buy hochgenommen haben, legte die Aktie um 7,4 Prozent zu. Citi rechnet bei Zalando mit einer Rückkehr zu Wachstum im Bruttowarenvolumen im ersten Quartal, erstmals seit einem Jahr, was den Analysten zufolge zu einer Neubewertung der Aktie führen dürfte.

Die Citi rechnet auch mit einer Stimmungsaufhellung bei Prosieben (+6,9%), die sie ebenfalls zum Kauf empfehlen. Erstens dürften sich die operativen Trends, die sich bereits im vierten Quartal 2023 stabilisiert hätten, weiter verbessern. Zweitens werde mit dem Verkauf ausgewählter Vermögenswerte außerhalb des Medien-Bereichs gerechnet, die das Potenzial für eine bedeutende Wertsteigerung und einen Schuldenabbau bei minimaler Verwässerung von Gewinn und Free Cashflow böten.

Die Aktie von Hugo Boss schloss 5,1 Prozent im Plus, nachdem die Analysten von Jefferies trotz des jüngsten Rücksetzers ihre Kaufempfehlung bestätigten. Sie gehen davon aus, dass sich im ersten Quartal ein Bild aus starken Marktanteilsgewinnen und bescheidenem Margengegenwind zeigen werde.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.314,13 +0,8% +9,33%

DAX-Future 18.562,00 +0,8% +7,90%

XDAX 18.317,30 +0,8% +9,24%

MDAX 27.150,34 +0,9% +0,05%

TecDAX 3.400,96 +0,9% +1,90%

SDAX 14.491,52 +1,3% +3,80%

Bund-Future 131,86 -30

DAX 29 11 0 3.413,0 64,2 78,7

MDAX 33 12 5 438,3 24,1 32,1

TecDAX 20 8 1 732,7 20,0 23,9

SDAX 56 13 1 95,6 7,4 6,9

