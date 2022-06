XETRA-SCHLUSS/DAX erholt dank EZB und vor US-Zinsentscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch fest geschlossen. Stützend wirkte eine Sondersitzung der EZB angesichts der Verwerfungen am Rentenmarkt. Die EZB hat ein neues Instrument zur Begrenzung der Renditeabstände zwischen Euro-Staatsanleihen in Auftrag gegeben. Renditen am italienischen Anleihemarkt fielen daraufhin. Zudem beschloss die EZB, zunächst bei der Wiederanlage von Tilgungsbeträgen von Staatsanleihen, die im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP erworben wurden, flexibel vorzugehen. Die EZB kann ihre Reinvestitionen damit ab sofort auf Anleihen von Ländern konzentrieren, deren Staatsanleiherenditen stärker als die der anderen Länder gestiegen sind.

75-Basispunkte-Schritt der Fed gilt als ausgemachte Sache

Der DAX gewann 1,4 Prozent auf 13.485 Punkte. Mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank steht am Abend das wichtigste Event des ganzen Monats aber erst noch an. Erst danach sei wieder eine korrekte Bewertung von Aktien möglich, was auch die Volatilität an den Märkten senken dürfte, hieß es von Analysten. Nach dem Schock mit der sich noch beschleunigenden US-Inflation hatte die Stimmung an Wall Street in Richtung aggressiver Zinsschritte gedreht. Ein großer Zinsschritt von 75 Basispunkten (Bp) gilt daher als ausgemachte Sache: Die Wahrscheinlichkeit dafür wird nun bei fast 100 Prozent gesehen. Da die Inflation zunehmend die Wirtschaft belastet, könnte die Zinsanhebung durchaus die Börsen stützen.

Auf Unternehmensseite war es weiter ruhig. Im DAX waren Luftfahrt-Aktien gesucht nach einer positiven Studie von Berenberg. Vor allem bei MTU ging es um 2,5 Prozent nach oben, ihre Einstufung wurde zudem auf "Kaufen" erhöht. Die Erholung beim globalen Luftverkehr erweist sich Berenberg zufolge trotz der vielen Belastungsfaktoren durch Covid-19 und Konjunkturlage als robust und unterstütze damit ehrgeizige Pläne zu Produktionsausweitungen für Flugzeuge. Banken- und Versicherungswerte wurden gestützt von der Entspannung an den Anleihemärkten: Für Munich Re ging es 3,1 Prozent nach oben.

Tagesgewinner im DAX waren Delivery Hero mit plus 9,1 Prozent. Die Aktie ist hochvolatil und dürfte von Leerverkaufseindeckungen profitiert haben. Tagesverlierer waren Siemens Healthineers mit minus 6,6 Prozent. Ein schwächerer Ausblick von Getinge (-17,5%) belastete die Aktien von Medizintechnik-Unternehmen. Die Schweden haben den Ausblick für das organische Umsatzwachstum heruntergenommen, unter anderem wegen einer schwächeren Nachfrage nach Corona-Impfstoffen.

Cropenergies und Südzucker erhöhen Jahresprognose

Kräftig aufwärts um 4,4 Prozent ging es mit den Aktien von Cropenergies nach der erhöhten Jahresprognose für 2022/23. Der Hersteller von Bioethanol erwartet nun ein EBITDA von 205 bis 255 Millionen Euro nach zuvor erwarteten 145 bis 195 Millionen Euro. Auch die Mutter Südzucker (+7,4%) erhöhte die Prognose. Erwartete Preiserhöhungen beim Biosprit, aber auch gute Geschäfte im Spezialitätengeschäft dürften zu rund 200 Millionen Euro mehr Umsatz und 100 Millionen Euro mehr operativem Gewinn im laufenden Geschäftsjahr führen.

Die Aktien von Gerresheimer sprangen um 15,7 Prozent an. Hier trieben Berichte, es habe ein Übernahmeinteresse von Bain Capital gegeben. Da Gerresheimer dies zurückgewiesen haben soll, stehe die Fantasie auf höhere Gebote im Raum, hieß es im Handel.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.485,29 +1,4% -15,11%

DAX-Future 13.491,00 +1,4% -14,90%

XDAX 13.493,32 +1,3% -14,86%

MDAX 27.784,27 +1,6% -20,89%

TecDAX 2.878,11 +1,1% -26,58%

SDAX 12.501,71 +1,5% -23,84%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 144,56 +199

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 34 6 0 4.051,5 83,1 80,2

MDAX 42 8 0 715,6 46,5 43,3

TecDAX 26 3 1 841,7 30,9 28,8

SDAX 57 9 4 196,2 14,2 14,3

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2022 11:52 ET (15:52 GMT)