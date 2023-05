XETRA-SCHLUSS/DAX erholt sich nach Abverkauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf vom Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag erholt. Die Bewegung war vor allem technischer Natur. Das fundamentale Umfeld bleibt schwierig. So fehlt weiterhin eine Einigung im Streit um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Allerdings wird von Fortschritten bei den Verhandlungen berichtet. Auch ist die US-Inflationsrate im April wieder gestiegen, nachdem sie im März gesunken war. Auf der Positivseite stand, dass die US-Verbraucher ihre Ausgaben stärker als erwartet erhöhten. Verglichen mit dem Vormonat legten die Ausgaben im April um 0,8 Prozent zu. Der DAX rückte 1,2 Prozent auf 15.984 Punkte vor.

Lufthansa steigt bei ITA ein - wie erwartet

"Der Schritt kommt alles andere als überraschend", so ein Markteilnehmer über den Einstieg der Lufthansa bei ITA Airways. Ob es zu der von Lufthansa-Chef Carsten Spohr heraufbeschworenen "Win-Win-Situation für Italien, ITA Airways und Lufthansa Group" komme, bleibe derweil abzuwarten. Für den deutschen Airline-Konzern ist Italien außerhalb seiner Heimatmärkte und nach den USA der wichtigste internationale Markt. Die Analysten der Citi gehen davon aus, dass die Teilübernahme den Marktanteil von Lufthansa im europäischen Langstreckenverkehr weiter festigen werde. Lufthansa verloren 0,2 Prozent.

Für die Aktie von Prosiebensat1 ging es um 0,5 Prozent nach unten. Im Handel wurde auf den negativen freien Cashflow verwiesen, der auch in Zukunft auf der Ausschüttung lasten könnte. Derweil liefert das EBITDA von 53 Millionen Euro sowie der Ausblick auf das zweite Quartal wenig Grund für Optimismus. Das Jahresziel liege damit noch in weiter Ferne, heißt es. Laut Warburg hat sich der erhebliche Ergebnisrückgang abgezeichnet und erkläre sich vor allem durch den Rückgang der Werbung in der DACH-Region.

Continental erhöhten sich technisch bedingt um 4,3 Prozent. Infineon waren Tagesgewinner im DAX mit einem Plus von 4,4 Prozent, das Papier hatte an der Chiprally am Vortag nicht partizipiert. Für Suse ging es am Freitag gleich um 17,6 Prozent nach oben - es stützten Übernahmespekulationen.

IVU Traffic Technologies zogen um 8,6 Prozent an. Das Software-Unternehmen hat einen Großauftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) erhalten. Im Rahmen eines Projekts will die SBB Schlüsselressourcen wie Fahrzeuge und Personal für den Personenverkehr mit Hilfe des Standardprodukts IVU.rail neu aufstellen. Positiv wird im Handel die langfristige Zusammenarbeit gesehen, der Vertrag weist eine Laufzeit von acht Jahren mit der Option der Verlängerung um weitere zehn Jahre auf.

Auch am Freitag war Ausschüttungstag

Mit Dividendenabschlag wurden zum Wochenschluss unter anderem die Aktien von Bechtle, Deutsche Pfandbriefbank, Patrizia und Salzgitter notiert. Während viele Marktteilnehmer mit dem Feiertag am Pfingstmontag ein verlängertes Wochenende vor sich haben, wird am Montag am deutschen Aktienmarkt gehandelt. Dagegen bleiben die Börsen in Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Österreich, Schweiz und in den USA zum Start in die Woche geschlossen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.983,97 +1,2% +14,80%

DAX-Future 16.019,00 +1,1% +13,82%

XDAX 15.987,95 +0,9% +15,27%

MDAX 26.991,28 +0,8% +7,46%

TecDAX 3.228,18 +1,3% +10,51%

SDAX 13.345,54 +1,0% +11,91%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,06 +1

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 32 8 0 2.624,0 58,4 66,8

MDAX 37 13 0 441,7 30,8 49,9

TecDAX 20 10 0 678,5 21,9 26,2

SDAX 44 23 3 115,8 7,1 6,9

===

