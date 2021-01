XETRA-SCHLUSS/DAX erholt sich vom ifo-Schock

Trading Idee

Die Aktien des Softwaregiganten SAP mit Sitz in Walldorf, Bundesland Baden-Württemberg, verlaufen weiterhin in dem monatelangen Trendkanal. In den Vortagen sind die Papiere erneut an der unteren Begrenzung des Trendkanals nach oben abgeprallt, der Trendkanal wurde damit bestätigt. Es bietet sich eine Long-Chance!