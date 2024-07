XETRA-SCHLUSS/DAX erholt sich zu Wochenbeginn - Varta brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 18.407 Punkte. Gut kam die Zinsentscheidung in China an den Märkten an: Dort hat die Zentralbank zur Unterstützung der schwächelnden heimischen Wirtschaft die Leitzinsen gesenkt. Die Zentralbank senkte unter anderem den 7-Tage-Repo-Satz von 1,80 auf 1,70 Prozent und will die Realwirtschaft noch weiter unterstützen. Topthema an den Märkten war jedoch der Rückzug von Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf. Biden hat sich für Vizepräsidentin Kamala Harris ausgesprochen.

Vizepräsidentin Harris liegt in Umfragen ebenfalls deutlich hinter Trump

Laut Dirk Chlench, Volkswirt der LBBW, liegt Vizepräsidentin Harris in Umfragen im Vergleich mit Donald Trump ähnlich weit zurück wie Biden. Dennoch habe die Wahrscheinlichkeit eines Trump-Wahlsieges nach dem Abgang von Biden abgenommen. Auch könnten die Demokraten angesichts einer 59-jährigen Spitzenkandidatin den Spieß umdrehen und nun ihrerseits aufgrund des hohen Alters von Donald Trump dessen geistige Fitness in Zweifel ziehen.

Da Trump nicht als Freund der Erneuerbaren Energien gilt, hatten die Aktien aus dem Sektor zuletzt gelitten. Die Neuaufstellung der US-Demokraten wurde daher mit Erleichterung aufgenommen, entsprechend erholte sich die Branche: Im DAX stiegen Siemens Energy um 1,6 Prozent und Nordex um 1,3 Prozent. Auch die Technologie-Werte zeigten sich erholt. So legten Infineon um 3,4 Prozent zu. Trump hatte zuletzt die Dominanz von Taiwan bei der Chipproduktion kritisiert. SAP gewannen 1,2 Prozent; das Unternehmen wird am Montagabend seine Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen.

Takkt fielen um 17,2 Prozent nach ihrem gesenkten Ausblick. Bei Stemmer Imaging ging es dagegen 52,2 Prozent auf 48,10 Euro nach oben. Finanzinvestoren wollen für den Bildverarbeitungstechnologiespezialisten ein Übernahmeangebot in Höhe von 48 Euro je Aktie unterbreiten. Damit würde das Unternehmen mit 312 Millionen Euro bewertet.

DZ Bank sieht Varta bei Null Euro fair bewertet

Die Aktien von Varta brachen um 68,5 Prozent ein. Als Hiobsbotschaft wirkte, dass Varta ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz angezeigt hat. An der Börse wurden Erinnerungen an Leoni wach, so ein Marktteilnehmer. Varta hat bestätigt, im Gespräch mit potenziellen Investoren zu sein, darunter Porsche. Altaktionäre dürften dennoch verlieren - die Analysten der DZ Bank sehen für die Aktie ein Kursziel von Null Euro.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.407,07 +1,3% +9,94%

DAX-Future 18.539,00 +1,4% +6,68%

XDAX 18.414,94 +1,4% +9,82%

MDAX 25.450,71 +0,4% -6,22%

TecDAX 3.324,96 +1,2% -0,37%

SDAX 14.529,55 +1,2% +4,08%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,80 -25

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

