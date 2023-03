XETRA-SCHLUSS/DAX erklimmt Jahreshoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zu Wochenbeginn nach oben. Während der Handel recht unspektakulär in ruhigen Bahnen verlief, erklomm der DAX mit 15.678 Punkten im Verlauf den höchsten Stand seit gut einem Jahr. Den Tag beendete der Index 0,5 Prozent höher bei 15.654 Punkten. Unterstützung kam am Nachmittag von der Wall Street, die im Plus startete. Zudem sorgte die Entwicklung bei den Energiepreisen für Entspannung. Der Gaspreis fällt weiter. Mit einem Minus von 4,8 Prozent auf 42,84 Euro handelte der TTF-Future auf dem niedrigsten Stand seit über einem Jahr.

Dagegen mussten die Anleihen im Verlauf die zwischenzeitlich gesehenen Gewinne wieder abgeben. Während die Berichtssaison zum Wochenstart eine Pause einlegte, werden von dieser Seite in den kommenden Tagen die Impulse für die Einzelwerte erwartet.

Rheinmetall steigt in den DAX auf

Rheinmetall gewannen 3,5 Prozent, wohl auch wegen der DAX-Aufnahme. Sie verdrängen mit Wirkung zum 20. März die Aktien von Fresenius Medical Care (+2,3%). Die Aktien seien zwar nach der jüngsten Aufwärtswelle überkauft, ein größerer Rückschlag aber nur bei einem Waffenstillstand in der Ukraine zu erwarten, hieß es im Handel. Ähnliches gelte für Hensoldt (+2,4%), die in den MDAX aufsteigen.

Für das DAX-Schwergewicht SAP ging es um 2,4 Prozent nach oben. Hier gibt es Kaufinteresse von Silver Lake und einer kanadischen Pensionskasse an der US-Tochter Quatltrics. Die gebotenen 18,15 Dollar bieten nur eine kleine Prämie gegenüber Freitagschluss, möglicherweise ist hier das letzte Wort noch nicht gesprochen, hieß es an der Börse.

Eine Welle von Kaufempfehlungen und erhöhten Kurszielen beflügelte Lufthansa um 5,7 Prozent. Die Lufthansa befindet sich nach Einschätzung der LBBW im Aufwind. Die Jahresziele seien erwartungsgemäß erreicht worden, und die Ertragswende sei vollzogen.

Traton schalteten bereits einen Tag vor Zahlenvorlage einen Gang höher und schlossen 5,3 Prozent im Plus. Die Analysten der UBS gehen davon aus, dass an der Börse auf die Margenentwicklung der Marken geschaut wird, vor allem bei Scania und MAN, sowie den Auftragsbestand. Der Lkw bleibt für Bundesverkehrsminister Volker Wissing zudem das dominierende Verkehrsmittel im Güterbereich. Auch für die Aktie des Wettbewerbers Daimler Truck Holding ging es um 2,6 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.653,58 +0,5% +12,42%

DAX-Future 15.664,00 +0,4% +12,46%

XDAX 15.652,10 +0,2% +12,85%

MDAX 29.172,98 +0,9% +16,15%

TecDAX 3.278,37 +1,0% +12,23%

SDAX 13.675,52 +0,7% +14,67%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,67 -55

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 25 14 1 3.239,8 69,5 68,4

MDAX 29 21 0 930,6 41,4 41,2

TecDAX 21 9 0 668,4 19,7 17,8

SDAX 41 26 3 162,5 8,9 8,5

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2023 11:49 ET (16:49 GMT)