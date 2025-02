XETRA-SCHLUSS/DAX erstmals über 22.000 Punkten

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag erneut nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 22.038 Punkten, das neue Rekordhoch liegt bei 22.046,41 Zählern. Getrieben wurde der Index durch das Plus der Schwergewichte wie Siemens (+1,8%), SAP (+2,4%) und Deutsche Telekom (+1,4%). Zum einen steigt auch unter den Investoren die Spannung vor der Münchner Sicherheitskonferenz, die Ende der Woche startet. Die politische Rhetorik hat sich vor dem Treffen verstärkt, bei dem die Trump-Administration voraussichtlich ihren Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorstellen wird. Jegliche Nachrichten zur Beendigung des Krieges dürften positiv aufgenommen werden.

Nur eine Woche später findet dann die Bundestagswahl in Deutschland statt, die einen weiteren Katalysator liefern könnte. Hier scheint es, dass sich internationale Investoren zuvor positionierten. Gerade der Mittelstand, der die letzten Jahre unter der Stagnation in Deutschland gelitten hatte, scheint stärker in den Blick der Anleger zu geraten. Denn auch der MDAX wie der SDAX liegen in diesem Jahr bereits deutlicher im Plus.

KNDS erhöht Anteil an Renk auf über 25 Prozent

Der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS hat seinen Anteil am Panzergetriebehersteller Renk deutlich erhöht, die Beteiligung liegt nun bei 25,1 Prozent. Bisher hatte der Hersteller des Panzers Leopard 2 einen Anteil von 6,7 Prozent gehalten. Die Aktie von Renk schloss in Reaktion auf den neuen Großaktionär 11,6 Prozent im Plus. Die Transaktion markiert eine neue Phase in der strategischen Partnerschaft zwischen Renk und KNDS, hieß es. Verkäufer ist der Finanzinvestor Triton, der Renk vor rund einem Jahr an die Börse brachte.

Nach der jüngsten Rally in der Aktie von Tui (-10,8%) wurde ein Großteil dieser Gewinne wieder abgegeben. Als ermutigend bezeichneten die Analysten von Barclays das Gewinnwachstum im ersten Quartal - die schwächere EBIT-Entwicklung bei Fusionen und Übernahmen könnte aber für Nervosität sorgen. Airlines litten dagegen unter den jüngst steigenden Ölpreisen, Lufthansa verloren 3,9. Am Nachmittag kamen noch Salzgitter und Südzucker mit Daten, die allerdings kaum die Kurse bewegten.

Von ordentlichen Zahlen war im Handel mit Blick auf Ceconomy die Rede. Die Umsätze im ersten Quartal sind besser, das bereinigte EBIT entspricht in etwa den Markterwartungen. Gerade das erste Quartal ist für die Entwicklung von Ceconomy (+1,3%) im Geschäftsjahr bedeutend.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 22.037,83 +0,6% +10,67%

DAX-Future 22.125,00 +0,4% +10,75%

XDAX 22.038,26 +0,4% +11,14%

MDAX 27.246,06 -0,1% +6,40%

TecDAX 3.832,32 +0,8% +12,17%

SDAX 14.752,37 +0,5% +7,50%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,73 -69

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 18 21 1 3.434,3 55,7 54,3

MDAX 27 23 0 576,4 45,7 23,3

TecDAX 20 10 0 976,7 16,5 18,8

SDAX 35 29 6 145,2 8,7 8,5

===

