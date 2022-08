XETRA-SCHLUSS/DAX erwischt guten Wochenstart - Biontech enttäuscht

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem kleinen Rücksetzer am Freitag ist es am deutschen Aktienmarkt am Montag nach oben gegangen. Die Umsätze waren vergleichsweise dünn, die Impulse rar. Dies dürfte sich in den kommenden Tagen ändern, wenn die Berichtssaison nochmals an Fahrt aufnimmt. Für die Aktien der Versorger ging es nach oben, was zum einen an positiven Analystenkommentaren lag, zum anderen an den steigenden Strompreisen. Der DAX schloss 0,8 Prozent höher bei 13.688 Punkten. Der Euro notiert wenig verändert bei 1,02 Dollar, während es für die Bundesanleihen nach oben ging.

Derweil befindet sich die deutsche Wirtschaft auf Rezessionskurs. Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland zeichnet im August ein unverändert kritisches Bild. Der Gesamtindex sank auf minus 24,4, das ist der niedrigste Wert seit Mai 2020. "Die Wirtschaft bleibt damit stramm auf Rezessionskurs", urteilte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Entlastung gebe es weder von der Inflationsfront oder den Energiepreisen noch vom Konsumentenvertrauen.

Biontech bei Umsatz und Gewinn deutlich unter Vorjahr

Die Mainzer Biontech hat nach einem starken Jahresauftakt im zweiten Quartal jeweils rund 40 Prozent weniger verdient und umgesetzt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Entwicklung der Pandemie bleibe dynamisch und führe zu einer Verschiebung von Aufträgen und damit zu Schwankungen bei den Quartalsumsätzen. Die durch die Verschiebung von Aufträgen verursachte Umsatzschwankung dürfte für den Rest des Geschäftsjahres bestehen bleiben. Die Prognosen für das Gesamtjahr 2022 bestätigte Biontech. Für die an der Wall Street gelistete Aktie ging es auf Xetra um knapp 8 Prozent nach unten.

Am Morgen hatte Siemens Energy schon die Bücher geöffnet, die Aktien schlossen 1 Prozent im Minus. Die Windkrafttochter Gamesa sowie Umstrukturierungen wegen des Ukraine-Kriegs haben Siemens Energy noch höhere Verluste beschert als erwartet. Die Prognose für die operative Entwicklung hat Siemens Energy aber bekräftigt. Berenberg sprach von einem etwas chaotischen dritten Geschäftsquartal.

Hypoport schlossen 5,4 Prozent im Plus. Die finalen Quartalszahlen zeigten, dass der Finanzdienstleister den Gewinn im zweiten Quartal auch unter dem Strich deutlich steigern konnte.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.687,69 +0,8% -13,83%

DAX-Future 13.649,00 +0,7% -13,72%

XDAX 13.654,60 +0,2% -13,84%

MDAX 27.851,67 +0,3% -20,70%

TecDAX 3.162,16 +0,5% -19,34%

SDAX 13.050,39 +0,6% -20,50%

Bund-Future 156,69 +66

DAX 34 6 0 2.429,8 53,0 63,7

MDAX 36 14 0 537,3 31,6 37,6

TecDAX 20 10 0 508,8 16,9 20,9

SDAX 46 23 1 127,8 8,7 9,9

