XETRA-SCHLUSS/DAX etwas fester - Adidas/Puma gesucht dank Nike

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit leichten Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 12.643 Punkte. Positiv aufgenommene Einkaufsmanagerindizes aus Europa stützten das Sentiment. Allerdings kam der DAX am Nachmittag deutlich von den Tageshochs bei 12.831 zurück. Nachgebende Notierungen an den US-Märkten belasteten. Daneben bleiben die Risiken weiter hoch: Neue Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, die stockenden Brexit-Verhandlungen, die Unsicherheit vor den US-Präsidentschaftswahlen und der US-China-Konflikt.

Nach sehr guten Nike-Zahlen ging es für Adidas um 4,4 Prozent nach oben, Puma schlossen 4,1 Prozent höher. Der Nike-Gewinn legte entgegen den Prognosen im abgelaufenen Geschäftsquartal zu. Den Umsatz konnte Nike nahezu halten, erwartet worden war hier ein deutliches Minus. Außerdem erhöhten sich die Internetbestellungen um 82 Prozent und damit noch stärker als im Quartal zuvor, obwohl nahezu alle Läden wieder offen waren.

Osram einigt sich mit AMS auf Beherrschungsvertrag

Für Osram ging es um 14,1 Prozent auf 49,52 Euro nach oben. Osram hat sich mit seinem Mehrheitsaktionär AMS auf einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geeinigt. AMS bietet den ausstehenden Aktionären ein Abfindungsangebot von 44,65 Euro je Aktie. "Ein Grund ist sicherlich die Garantie-Dividende", sagte ein Händler mit Blick auf den über dem gebotenen Preis liegenden Kurs. Sie liefert bei netto 2,24 Euro jährlich eine hohe Dividendenrendite gemessen am Zinsumfeld.

Extrem positiv sind die Analysten der Commerzbank für Osram: Sie haben ihr Votum auf "Kaufen" erhöht und das Kursziel auf 80 Euro verdoppelt und verweisen ebenfalls auf die sehr attraktiven Konditionen des Vertrags.

Allgeier-Prognose sorgt für Kursrutsch

Für Allgeier ging es um 15,4 Prozent nach unten. Die Prognose für das laufende Jahr kam bei den Anlegern nicht gut an: Das Unternehmen rechnet für 2020 mit einem Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres, die bereinigte EBITDA-Marge soll bei 10 bis 12 Prozent liegen - am Markt wurde mit mehr gerechnet. Nach einer Kaufempfehlung durch Warburg ging es dagegen für Wacker Chemie um 5,7 Prozent nach oben.

Enttäuschend verlief das Börsendebüt des Wohnmobilherstellers Knaus Tabbert. Die Aktien wurden nach Reduzierung des Angebotsvolumens am unteren Ende der Spanne von 58 bis 74 Euro mit 58 Euro platziert und schlossen mit 54,50 deutlich unter diesem Niveau.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 60,2 (Vortag: 69,5 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,88 (Vortag: 3,19) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und 12 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.642,97 +0,39% -4,57%

DAX-Future 12.616,00 0% -3,37%

XDAX 12.638,44 -0,36% -3,78%

MDAX 26.775,95 +0,66% -5,43%

TecDAX 3.040,91 +0,44% +0,86%

SDAX 12.095,03 +0,33% -3,33%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,29 -10

