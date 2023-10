XETRA-SCHLUSS/DAX etwas fester - FMC und Fresenius knicken ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem vergleichsweise ruhigen Handelstag schloss der DAX zur Wochenmitte gut behauptet. Der Index gewann 0,2 Prozent auf 15.460 Punkte. Die Musik spielte einmal mehr in den Einzelwerten. Beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) zogen einige Aktionäre die Reißleine, die Aktie knickte um 17,4 Prozent ein. Hier belastete die Nachricht nachhaltig, dass das Diabetesmittel Ozempic von Novo Nordisk den Dialyseeintritt bei Menschen mit Nierenerkrankungen verzögern kann. Die Aktie der Noch-Muttergesellschaft Fresenius fiel um 7,8 Prozent.

Am Anleihenmarkt ging es weiter nach oben, was sich stützend auf die Aktien auswirkte. Im Gegenzug fiel die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,74 nach 2,94 Prozent Ende vergangener Woche. Nachdem mit PepsiCo der Start in die US-Berichtssaison am Vortag glückte, wird an der Börse nun mit Spannung auf die Quartalszahlen von JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup am Freitag gewartet.

Siemens Energy verkauft Hochspannungsgeschäft an Triton

Für die Aktie von Siemens Energy ging es nach dem Verkauf Sparte mit Hochspannungskomponenten Trench an den Finanzinvestor Triton um 1,8 Prozent nach oben. Laut Handelsblatt beläuft sich der Kaufpreis auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Weil Messwandler und Spulen für Umspannwerke nicht zum Kerngeschäft gehören, wurde die Sparte im Mai ausgegliedert.

Die Aktien von Hugo Boss schlossen dagegen 3,6 Prozent tiefer. Europaweit wurden Aktien von Luxusgüter-Herstellern verkauft, nachdem LVMH beim Umsatz im dritten Quartal die Markterwartung verfehlte.

Siltronic schlossen 6,2 Prozent im Plus. Die Analysten der Citi stuften den Wert auf "Buy" hoch und sehen gute langfristige Wachstumsaussichten und steigende Margen. Das Hoch in den Lagerbeständen bei Wafern sei vorbei und die Endnachfrage habe ihr Tief hinter sich gelassen.

Befesa stiegen um 2,5 Prozent, nachdem Jefferies die Aktie mit "Buy" gestartet hat. Jefferies zufolge ist Befesa das global führende Recyclingunternehmen für Stahlstaub und Aluminium. In der Stahlherstellung sei Dekarbonisierung ein struktureller Trend und das Unternehmen erscheine gut positioniert, um Volumensteigerungen mit einem gut definierten Kapazitätsplan zu erreichen.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.460,01 +0,2% +11,03%

DAX-Future 15.560,00 +0,2% +8,56%

XDAX 15.450,04 +0,4% +11,40%

MDAX 25.461,76 -1,3% +1,37%

TecDAX 3.035,07 -0,3% +3,90%

SDAX 12.844,00 +0,2% +7,70%

Bund-Future 129,91 +76

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 22 17 1 2.964,2 66,3 62,2

MDAX 19 30 1 533,8 23,2 22,1

TecDAX 11 18 1 581,8 19,5 17,8

SDAX 33 33 4 92,4 10,1 13,2

