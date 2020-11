XETRA-SCHLUSS/DAX etwas fester - Handel beruhigt sich

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem ruhigen Geschäft hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit leichten Gewinnen geschlossen. Die Impfstoff-Euphorie, die die Aktienmärkte die vergangenen beiden Tage nach oben getragen hatte, legt sich langsam. Während ein Corona-Impfstoff wohl noch Monate bis zur Marktzulassung braucht, wurden in Deutschland mehr als 18.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet. In den USA wurde sogar ein neuer Rekordstand erreicht. In diesem Spannungsfeld gewann der DAX 0,4 Prozent auf 13.216 Punkte.

Der nach der Innogy-Übernahme voll konsolidierte Energiekonzern Eon (plus 1,1 Prozent) hat infolge der Corona-Krise weniger verdient, seinen Ausblick für das Jahr aber dennoch bestätigt. Der bereinigte Konzernüberschuss sank in den ersten neun Monaten auf 1,089 Milliarden Euro von rund 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Rückgang sei überwiegend auf Belastungen durch die Covid-19-Pandemie und die warme Witterung Anfang des Jahres zurückzuführen. Metzler stufte die Aktie mit "Kaufen" ein. RWE gewannen 4,7 Prozent, auch gestützt durch eine Kaufempfehlung der Citigroup.

Bechtle erhöht die Prognose

Bechtle (plus 12,6 Prozent) konnte trotz der andauernden Covid-19-Pandemie und den großen Unsicherheiten im dritten Quartal 2020 weiter wachsen und hat die Ergebnisprognose angehoben. Für die Aktie von Continental ging es dagegen um 0,8 Prozent nach unten. Der Automobilzulieferer rechnet dieses Jahr mit deutlich geringeren Umsätzen und einem erheblichen Margenrückgang. Schaeffler gewannen 10,2 Prozent und Nordex 11,2 Prozent nach positiven Analystenstimmen. MTU gaben mit Gewinnmitnahmen dagegen 4,4 Prozent nach.

Nach den jüngsten Abgaben erholten sich Immobilienwerte am Mittwoch kräftiger. Die Anleger seien auf der Suche nach Sektoren mit einem nachhaltigen Cashflow und sicherer Dividende, so ein Händler. Denn die kommenden zwei Jahre dürften auch mit einem Impfstoff hart werden. Deutsche Wohnen gewannen 5,2 Prozent, Vonovia ebenfalls 5,2 Prozent, LEG 3,7 Prozent oder Grand City 5,5 Prozent. Bilfinger gewannen 7,2 Prozent mit andauernden Spekulationen, das Unternehmen könnte zum Verkauf gestellt werden.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 95,5 (Vortag: 142,5) Millionen Aktien im Wert von rund 4,57 (Vortag: 7,08) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.216,18 +0,40% -0,25%

DAX-Future 13.210,00 +0,11% +1,18%

XDAX 13.215,56 +0,28% +0,62%

MDAX 28.408,82 +1,52% +0,34%

TecDAX 3.028,12 +2,98% +0,44%

SDAX 13.028,27 +1,92% +4,13%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,27 15

