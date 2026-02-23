DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2600 +1,1%Nas22.874 +1,1%Bitcoin54.551 -0,3%Euro1,1785 ±-0,0%Öl71,32 -0,3%Gold5.158 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
Novo Nordisk-Aktie in Rot: US-Listenpreise sollen extrem sinken - Studienerfolg mit United Lab Novo Nordisk-Aktie in Rot: US-Listenpreise sollen extrem sinken - Studienerfolg mit United Lab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

XETRA-SCHLUSS/DAX extrem stabil - Berichtssaison setzt Akzente

24.02.26 17:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
24,17 EUR 1,11 EUR 4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,18 EUR -0,36 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
139,40 EUR 11,40 EUR 8,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,44 EUR -3,08 EUR -7,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
50,94 EUR -1,16 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
371,80 EUR -25,70 EUR -6,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SFC Energy AG
14,46 EUR 1,28 EUR 9,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
51,45 EUR 2,09 EUR 4,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag stabil gezeigt. Während die US-Indizes erst vom KI-Hype und dann von KI-Sorgen in die eine oder andere Richtung übertrieben, pendelt der DAX seit Tagen mehr oder weniger seitwärts. Unter der Marke von 25.000 Punkten kamen am Berichtstag Käufer an den Markt, darüber hatten die Verkäufer die Oberhand. Der DAX schloss kaum verändert bei 24.986 Punkten. Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) und MTU standen nach Zahlen unter Druck.

Wer­bung

Trotz überzeugender Zahlen verloren FMC 7,5 Prozent. Belastend wirkte der Ausblick. Der Dialysedienstleister sieht auch in diesem Jahr noch keine Trendwende auf dem für ihn so wichtigen US-Markt. Der Viertquartalsumsatz von FMC liege 0,7 Prozent über Erwartung, das bereinigte EBIT 11,4 Prozent und das Ergebnis je Aktie 35 Prozent, so JP Morgan. Das Unternehmen habe damit den oberen Rand seiner EBIT-Prognosespanne erreichte. Angesichts der höheren Basis deute die Prognose für 2026 auf weitgehend stagnierende Umsätze und EBIT (zu konstanten Wechselkursen) hin. Die Fresenius-Aktie verbilligte sich um 2,6 Prozent.

Mit einem Minus von 6,6 Prozent reagierten auch MTU Aero empfindlich auf Geschäftszahlen. Belastend wirkte auch hier der Ausblick, speziell die Erwartung an den freien Cashflow. Der Triebwerksbauer strebe etwa 500 Millionen Euro an, dem laut JP Morgan eine Konsenserwartung von 545 Millionen gegenübersteht. Die Ziele von MTU seien aber typischerweise konservativ.

Die Titel der Deutschen Bank schlossen 1,7 Prozent tiefer. Hier sorgte die in einigen US-Branchen marodierende Kreditqualität dafür, dass Anleger einen höhere Risikoprämie fordern, hieß es.

Wer­bung

Bei den Nebenwerten ging es im SDAX für SFC Energy um 9,6 Prozent nach oben. Der Brennstoffzellen-Spezialist rechnet für 2026 erneut mit merklichem Umsatzwachstum und steigenden Gewinnen.

Elmos Semiconductor büßte 2025 bei nur leichtem Wachstum deutlich an Gewinn und Marge ein. Das Halbleiter-Unternehmen rechnet für das neue Geschäftsjahr aber mit einer Rückkehr zu strukturellem Wachstum. Der Kurs legte um 11,3 Prozent zu. In der Folge waren auch weitere Aktien aus der Halbleiterbranche gesucht, Suss Microtec und Aixtron verteuerten sich um bis zu 6,2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.986,25 -0,0% +2,0%

DAX-Future 25.058,00 +0,1% +1,1%

Wer­bung

XDAX 25.017,73 +0,2% +1,7%

MDAX 31.409,50 +0,1% +2,5%

TecDAX 3.715,26 +0,7% +1,9%

SDAX 17.890,98 +0,2% +3,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,64 -5

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 11:51 ET (16:51 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
30.01.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
30.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
29.01.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
30.01.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
30.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
29.01.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
20.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen