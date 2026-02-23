XETRA-SCHLUSS/DAX extrem stabil - Berichtssaison setzt Akzente

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag stabil gezeigt. Während die US-Indizes erst vom KI-Hype und dann von KI-Sorgen in die eine oder andere Richtung übertrieben, pendelt der DAX seit Tagen mehr oder weniger seitwärts. Unter der Marke von 25.000 Punkten kamen am Berichtstag Käufer an den Markt, darüber hatten die Verkäufer die Oberhand. Der DAX schloss kaum verändert bei 24.986 Punkten. Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) und MTU standen nach Zahlen unter Druck.

Wer­bung Wer­bung

Trotz überzeugender Zahlen verloren FMC 7,5 Prozent. Belastend wirkte der Ausblick. Der Dialysedienstleister sieht auch in diesem Jahr noch keine Trendwende auf dem für ihn so wichtigen US-Markt. Der Viertquartalsumsatz von FMC liege 0,7 Prozent über Erwartung, das bereinigte EBIT 11,4 Prozent und das Ergebnis je Aktie 35 Prozent, so JP Morgan. Das Unternehmen habe damit den oberen Rand seiner EBIT-Prognosespanne erreichte. Angesichts der höheren Basis deute die Prognose für 2026 auf weitgehend stagnierende Umsätze und EBIT (zu konstanten Wechselkursen) hin. Die Fresenius-Aktie verbilligte sich um 2,6 Prozent.

Mit einem Minus von 6,6 Prozent reagierten auch MTU Aero empfindlich auf Geschäftszahlen. Belastend wirkte auch hier der Ausblick, speziell die Erwartung an den freien Cashflow. Der Triebwerksbauer strebe etwa 500 Millionen Euro an, dem laut JP Morgan eine Konsenserwartung von 545 Millionen gegenübersteht. Die Ziele von MTU seien aber typischerweise konservativ.

Die Titel der Deutschen Bank schlossen 1,7 Prozent tiefer. Hier sorgte die in einigen US-Branchen marodierende Kreditqualität dafür, dass Anleger einen höhere Risikoprämie fordern, hieß es.

Wer­bung Wer­bung

Bei den Nebenwerten ging es im SDAX für SFC Energy um 9,6 Prozent nach oben. Der Brennstoffzellen-Spezialist rechnet für 2026 erneut mit merklichem Umsatzwachstum und steigenden Gewinnen.

Elmos Semiconductor büßte 2025 bei nur leichtem Wachstum deutlich an Gewinn und Marge ein. Das Halbleiter-Unternehmen rechnet für das neue Geschäftsjahr aber mit einer Rückkehr zu strukturellem Wachstum. Der Kurs legte um 11,3 Prozent zu. In der Folge waren auch weitere Aktien aus der Halbleiterbranche gesucht, Suss Microtec und Aixtron verteuerten sich um bis zu 6,2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.986,25 -0,0% +2,0%

DAX-Future 25.058,00 +0,1% +1,1%

Wer­bung Wer­bung

XDAX 25.017,73 +0,2% +1,7%

MDAX 31.409,50 +0,1% +2,5%

TecDAX 3.715,26 +0,7% +1,9%

SDAX 17.890,98 +0,2% +3,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,64 -5

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 11:51 ET (16:51 GMT)