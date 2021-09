XETRA-SCHLUSS/DAX fällt am Verfallstag unter 15.500 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse am Freitag gefallen. Einmal mehr sorgte der Hexensabbat, der große Verfallstag am Terminmarkt, für Bewegung. Nach einem freundlichen Start in den Tag kam am Mittag Verkaufsdruck auf, pünktlich zum Abrechnungstermin der Optionen und der Futures auf den DAX. Davon erholte sich der Index im Verlauf nicht mehr. Am Abend verfielen dann die Optionen auf die Einzelwerte. Der DAX schloss 1 Prozent tiefer bei 15.490 Punkten. Es hätte schlimmer ausgehen können - allein in der Schlussauktion machte er noch 35 Punkte gut.

Am Freitag war zugleich der letzte Handelstag des DAX-30, ab Montag wird der DAX-40 gehandelt, Zehn Unternehmen wechseln aus dem MDAX nach oben, dies ist historisch einmalig. Namentlich sind dies Airbus, Brenntag, Hellofresh, Porsche Holding, Puma, Qiagen, Sartorius, Siemens Healthineers, Symrise und Zalando. Damit wird der letzte Teil der großen Indexreform vollzogen. Dies bedeutet, dass die DAX-ETF die Aktien der neuen DAX-Werte per Handelsschluss Freitag kaufen mussten und in Folge deren Handelsvolumen in die Höhe schoss. So legten zum Beispiel die Aktien von Airbus, die ab Montag den fünftschwersten DAX-Wert stellen, in der Schlussauktion um gut 1 Prozent zu.

Cerberus zeigt Interesse an der Staats-Beteiligung der Commerzbank

Die Aktie der Commerzbank gewannen gegen den Trend um 1,2 Prozent, nachdem US-Finanzinvestor Cerberus Berichten zufolge an einer Übernahme des staatlichen Anteils an der Bank interessiert ist. Der New Yorker Investor könne sich die Übernahme der Beteiligung von 15,6 Prozent nach der Bundestagswahl gut vorstellen, berichtete das Handelsblatt.

Bei Biotest stand ein erneuter Besitzerwechsel an, das Unternehmen steht nun vor dem Verkauf nach Spanien. Grifols aus Barcelona kündigte an, den Aktionären des Biopharmaunternehmens aus Dreieich bei Frankfurt ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Mit dem größten Aktionär Tiancheng International aus Hongkong habe man bereits einen Aktienkaufvertrag über deren sämtliche Aktien an Biotest geschlossen.

Für Vitesco ging es nach ihrem mauen Börsendebüt am Vortag um 5,1 Prozent aufwärts. Unterstützung kam von den Analysten der Deutschen Bank, die die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.490,17 -1,0% +12,91%

DAX-Future 15.454,00 -1,2% +13,21%

XDAX 15.475,20 -1,5% +13,21%

MDAX 35.292,99 -0,7% +14,60%

TecDAX 3.882,56 -0,5% +20,85%

SDAX 16.869,53 -0,0% +14,25%

Bund-Future 171,06% -7

DAX 6 24 0 9.124,7 158,4 54,4

MDAX 19 37 4 5.447,5 158,0 36,6

TecDAX 10 18 2 2.677,1 70,2 19,8

SDAX 33 36 1 787,2 24,9 12,2

