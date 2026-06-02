DAX24.796 -1,3%Est506.054 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -5,4%Nas26.823 -1,0%Bitcoin56.840 -1,0%Euro1,1599 -0,3%Öl97,91 +2,1%Gold4.445 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt deutlich unter 25.000 Punkten -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO
Mehr als 6.500 Investmentmöglichkeiten Mehr als 6.500 Investmentmöglichkeiten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

XETRA-SCHLUSS/DAX fällt unter 25.000 - USA mit neuen Zolldrohungen

03.06.26 17:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
80,40 EUR -1,80 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Douglas AG
9,18 EUR 0,40 EUR 4,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
18,16 EUR 0,23 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nemetschek SE
64,00 EUR -4,50 EUR -6,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.197,40 EUR 2,20 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
57,14 EUR 2,08 EUR 3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
156,22 EUR -8,02 EUR -4,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
35,76 EUR -1,82 EUR -4,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der DAX gab 1,3 Prozent auf 24.796 Punkte nach. Die sich ausweitenden Kampfhandlungen zwischen dem Iran und den USA belasteten die Stimmung. Die USA und der Iran hatten sich am Vortag gegenseitig angegriffen, nachdem die USA einen leeren Öltanker außer Gefecht gesetzt hatten, der nach ihren Angaben versucht hatte, ihre Blockade zu durchbrechen. Die zwischen beiden Ländern vereinbarte Waffenruhe wurde damit erneut auf eine harte Probe gestellt. Über den Fortgang der Gespräche über eine Ende der Auseinandersetzungen im Nahen Osten gab es keine neuen Erkenntnisse.

Daneben haben die USA neue Zölle von mindestens 10 Prozent auf Importe aus vielen ihrer Partnerländer angedroht. Grund dafür ist ein angebliches Versäumnis dieser Länder, gegen Zwangsarbeit vorzugehen. Dies ist der jüngste Schritt der Trump-Regierung, um Abgaben zu ersetzen, die Anfang des Jahres vom Obersten Gerichtshof gekippt worden waren. Europäische Erzeugerpreise setzten am Markt keine Akzente, genauso wenig wie besser als erwartet ausgefallene ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA. Auch der Service-ISM-Index für Mai aus den USA fiel über der Prognose aus.

Softwareaktien, die zuletzt ein Lebenszeichen von sich gegeben hatten, wurden verkauft. Die Erholung trägt damit zunehmend die Züge einer Bullenfalle. SAP verloren 4,3 Prozent, Nemetschek 5,2 Prozent und Atoss Software 4,7 Prozent. Die zuletzt gemiedenen Versorgeraktien wurden dagegen wieder gekauft: RWE stiegen um 3,7 Prozent und Eon um 1,7 Prozent.

Der Verkauf des Automotive-Sparte stützte die Rheinmetall-Aktie etwas. Über eine Trennung von der Sparte wurde seit langem spekuliert. Rheinmetall wird damit zum reinen Rüstungsplayer. Die Autosparte geht für 350 Millionen Euro an AEQUITA. Bereits seit der Berichterstattung für das vierte Quartal 2025 ist die Division Power Systems, die 2025 einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro erwirtschaftete, als "nicht fortgeführte Aktivität" des Konzerns klassifiziert. In diesem Zusammenhang ist für den nicht fortgeführten Geschäftsbereich eine weitere nicht zahlungswirksame Wertberichtigung in der Größenordnung von rund 200 Millionen Euro zu erfassen. Rheinmetall gewannen 0,9 Prozent.

Wie vom Handel erwartet schlugen angesichts der überschaubaren Unternehmensnachrichten die Umstufungen durch Analysten kräftig durch: So fielen Ströer nach einer Abstufung auf "Sell" durch Goldman Sachs um 5 Prozent. Bei Douglas ging es umgekehrt um 2,6 Prozent aufwärts, nachdem Berenberg die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 24.796 -1,3 1,3

DAX-Future 24.825 -1,2 1,9

XDAX 24.798 -1,1 0,9

MDAX 32.736 -0,6 6,9

TecDAX 4.186 -1,2 15,6

SDAX 18.770 -1,4 0,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 125,45 -59,0

*gerundet

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 11:49 ET (15:49 GMT)

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
20.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
20.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen