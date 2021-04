XETRA-SCHLUSS/DAX geht mit Rekordhoch ins Osterwochenende

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hausse am deutschen Aktienmarkt hat am Donnerstag wieder an Fahrt aufgenommen. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 15.107 Punkte, bei 15.111 wurde ein neues Allzeithoch markiert. Gestützt wurde die Stimmung weiterhin vom festen Dollar sowie der Aussicht auf ein billionenschweres Infrastrukturprogramm in den USA. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe stieg derweil im März auf ein 37-Jahreshoch. Sehr stark hat sich die Auftragskomponente entwickelt, was eine starke Wachstumsbeschleunigung in den kommenden Wochen und Monaten andeutet.

Delivery Hero fest - Naspers erhöht Anteil

Gewinner Nummer eins im DAX waren Delivery Hero mit einem Plus von 3,8 Prozent. Der Technologie-Konzern Naspers aus Südafrika hat den Anteil an dem Essenslieferanten deutlich ausgebaut - auf knapp 24,5 von knapp 20 Prozent. Die Delivery-Hero-Aktie stand zuletzt wegen des schwachen Börsengangs von Deliveroo unter Abgabedruck. MTU Aero legten 3,3 Prozent zu. Auch Technologiewerte lagen gut im Markt: Infineon gewannen 1,2 Prozent sowie SAP 2,3 Prozent.

Henkel fielen trotz starker Umsatzzahlen um 0,7 Prozent. Der Rücksetzer wurde mit Gewinnmitnahmen nach der jüngst guten Performance der Aktie begründet. Daimler schüttete die Dividende aus; die Aktie gab 0,9 Prozent nach. Für Lang & Schwarz ging es nach Eckdaten für das erste Quartal um 1,6 Prozent nach oben. Der Börsenmakler hat mit einem Handelsergebnis von 52 Millionen Euro ein neues Rekordergebnis erzielt und hat damit den Rekord aus dem vierten Quartal überboten. Broker gehören zu den Hauptprofiteuren des Börsenbooms, der nach dem Coronacrash eingesetzt hat.

Lufthansa wollen sich große Kapitalerhöhung genehmigen lassen

Lufthansa verloren 3 Prozent. Im Handel wurde auf angebliche Pläne des Unternehmens verwiesen, sich auf der Hauptversammlung Kapitalerhöhungsmaßnahmen von 5,5 Milliarden Euro genehmigen zu lassen. Das bedeute zwar nicht, dass diese dann in voller Höhe ausgeschöpft würden, so ein Händler. Dass eine Kapitalerhöhung nötig werde, sei indes wohl klar. Der Airline-Branche stehe entgegen den Erwartungen von vor einigen Wochen ein zweiter äußerst schwieriger Sommer bevor. Zugleich werde Cash verbrannt.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.107,17 +0,66% +10,12%

DAX-Future 15.122,00 +0,62% +10,63%

XDAX 15.111,46 +0,54% +10,55%

MDAX 32.289,81 +1,80% +4,85%

TecDAX 3.443,66 +1,43% +7,19%

SDAX 15.735,90 +1,87% +6,58%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,76 57

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 21 9 0 3.439,8 67,9 76,1

MDAX 55 5 0 995,6 37,2 38,6

TecDAX 26 4 0 973,9 30,7 34,9

SDAX 58 12 0 224,0 10,1 12,9

