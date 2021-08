XETRA-SCHLUSS/DAX geht nahe Allzeithoch die Puste aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag leicht nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,3 Prozent höher bei 15.745 Punkten und verpasste das Rekordhoch bei 15.811 Zählern knapp. Es war einer der heißesten Tage der Berichtssaison, allein aus dem DAX legten sechs Unternehmen Geschäftszahlen vor. Aber auch aus der zweiten und dritten Reihe gab es eine Unmenge an Zahlen. Alles in allem werden Enttäuschungen dieser Tage durch deutliche Kursabschläge abgestraft, positive Überraschungen auch honoriert. Eine davon lieferte sicher Beiersdorf. Wer hätte gedacht, dass der Hersteller von Nivea bei diesem Wetter im Bereich Consumer ein organisches Umsatzwachstum von 27,1 Prozent allein im zweiten Quartal hinlegt - Chapeau.

Merck heißt der DAX-Gewinner - Bayer das Schlusslicht

Die Quartalszahlen sorgten für Schwung in den DAX-Aktien. Merck (plus 6,8%) ist schon länger ein Geheimtipp an der Börse, nun stieg die Aktie auf Allzeithoch. Erneut die Erwartungen übertroffen und erneut die Prognose angehoben - auf diesen Nenner brachten die Analysten der Citi ihre Einschätzung zu den Darmstädtern. Ganz anders die Aussage von einem Analysten zu Bayer, das Unternehmen habe zuletzt zu häufig enttäuscht, so auch am aktuell. Die Aktie stellte mit einem Minus von 7,6 Prozent das Schlusslicht im DAX, bemängelt wurde von Analysten u.a. die Entwicklung des EBITDA im zweiten Quartal.

Bei den Siemens-Zahlen machten die Analysten der Citigroup als klar positiven Punkt den Auftragseingang im Geschäftsfeld Digital Industries aus. In dieser Sparte komme das Chinageschäft weiterhin gut voran, hieß es. Das Zahlenwerk insgesamt übertraf trotz Belastungen durch Siemens Energy die Erwartungen und die angehobene Prognose kam bei Investoren gut an. Siemens stiegen 2,6 Prozent.

Für Conti ging es um 1,0 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen fielen nach Einschätzung aus dem Handel besser als erwartet aus. Es belaste indes der Ausblick zum Automotive-Geschäft. Dieses leide weiter unter massivem Chipmangel. Nach Zahlenausweis fielen Adidas nach Allzeithoch am Vortag um 6 Prozent. Die Geschäftszahlen wurden als gut beschrieben, allerdings dürften sich einige Anleger beim Ausblick mehr erhofft haben. Die endgültigen Zahlen der Deutschen Post (+0,1%) lieferten dagegen keinen weiteren Impuls.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.744,67 +0,3% +14,8%

DAX-Future 15.739,00 +0,4% +15,3%

XDAX 15.751,35 +0,5% +15,2%

MDAX 35.727,02 +0,7% +16,0%

TecDAX 3.818,50 +1,5% +18,9%

SDAX 16.673,21 +0,4% +12,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 177,20% -6

Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 22 8 0 3.623,0 61,6 54,9

MDAX 47 13 0 1.300,0 43,1 47,9

TecDAX 25 5 0 875,3 23,4 28,1

SDAX 43 26 1 204,2 9,2 8,7

