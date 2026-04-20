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XETRA-SCHLUSS/DAX gibt erneut nach - Anleger vorsichtiger

21.04.26 17:53 Uhr
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Aktien
Airbus SE
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DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es auch am Dienstag nach unten gegangen. Nachdem der DAX lange Zeit des Tages teils deutlicher im Plus gelegen hatte, kam am Nachmittag Abgabedruck auf, weil die Anleger vorsichtiger wurden im Hinblick auf die erhoffte Annäherung der Kriegsparteien im Nahen Osten. Weiter herrschte Unklarheit, ob die Gespräche überhaupt fortgesetzt werden und das vor dem Hintergrund der am Mittwoch endenden Feuerpause. Entsprechend hielten sich die Ölpreise auf dem jüngst wieder erhöhten Niveau. Am Ende des Tages ging der DAX 0,6 Prozent tiefer mit 24.271 Punkten aus dem Handel.

Weiter eingetrübt zeigten sich die ZEW-Konjunkturerwartungen. Die vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelten Erwartungen fielen im April unerwartet deutlich. Auch der Index der Lagebeurteilung verschlechterte sich. Die Krise rund um die Straße von Hormus sei ein Belastungsfaktor für die deutsche Wirtschaft, daran hätten weder der Waffenstillstand noch die kurzfristige Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormus etwas geändert, kommentierte Christoph Swonke, Konjunkturanalyst der DZ Bank. Öl und Gas blieben weiterhin knapp und teuer. Zudem nähmen die Sorgen um Lieferengpässe in vielen Teilsegmenten zu. Eine zeitnahe und nachhaltige Verbesserung sei nicht in Sicht.

Für Impulse bei Einzelwerten sorgte die allmählich wieder fahrt aufnehmende Berichtssaison. Bei Beiersdorf fiel der organische Umsatzrückgang deutlicher aus als erwartet aus. Der Haushaltsgüterkonzern bestätigte zwar die Jahresziele, die Analysten von RBC merkten aber an, dass das Unternehmen weiterhin auf ein anhaltend herausforderndes Massenmarktgeschäft verweise. Beiersdorf gaben um 3,5 Prozent nach.

DAX-Schlusslicht waren MTU Aero mit einem Abschlag von 5,8 Prozent auf 311,90 Euro. Außer einer Kurszielsenkung durch Jefferies auf 410 von 480 Euro gab es zu dem Unternehmen keine Nachrichten. Auch Airbus lagen mit minus 3,3 Prozent auffallend schwach im Markt.

Im MDAX ging es für Redcare um 4 Prozent nach oben. Laut Marktteilnehmern lösten positiv aufgenommene Erstquartalszahlen des Schweizer Wettbewerber Docmorris im Sektor Erholungsbedarf aus.

Auf breiter Front abwärts ging es für die Kurse im Rüstungssektor. Rheinmetall büßten 3,0 Prozent ein, Hensoldt 4,0 und TKMS 4,7 Prozent.

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.271 -0,6 -0,8

DAX-Future 24.404 -0,9 -0,4

XDAX 24.253 -0,7 -1,3

MDAX 31.348 -0,5 2,5

TecDAX 3.700 -0,3 2,4

SDAX 18.131 0,3 5,6

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 125,68 -17

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 11:53 ET (15:53 GMT)

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