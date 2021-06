XETRA-SCHLUSS/DAX gibt Startschuss für nächste Rally-Runde

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit dem Ausbruch auf neue Rekordstände die Seitwärtsphase der vergangenen Wochen beendet. Der DAX stieg um gut 0,9 Prozent auf 15.567 Punkte, das war der bisher höchste Schlussstand. Den neuen Verlaufsrekord markierte der Index am frühen Nachmittag mit 15.685 Punkten. "Mit dem Ausbruch auf neue Allzeithochs könnte nun eine Sommerrally begonnen haben", so ein Marktteilnehmer. Das nächste charttechnische Ziel sei nun die 16.000er Marke. Der Aufschwung war marktbreit: Auch die zweite Reihe markierte neue Rekorde, der MDAX zog um 1,1 Prozent an auf 33.559 Punkte.

Der Beginn des neuen Monats lasse frisches Geld an die Börsen fließen, sagten Marktteilnehmer. Da es sich um strategische Anlagen handele und nicht um "hot money", sei die Chance auf Anschlusskäufe gut. Unterstützung kam auch von den Konjunkturdaten: So war der europäische Einkaufsmanagerindex im Mai in der Zweitlesung auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Analysten hatten mit einer Bestätigung der Erstlesung gerechnet. Das war erst einmal eine positive Nachricht für die Eurozone , die sich viel stärker und schneller erholt als noch vor kurzem erwartet. Im Handel wurde allerdings auf den mit dem Wachstum verbundenen stark steigenden Inflationsdruck verwiesen. Das könnte zum Problem werden, wenn auch nicht unmittelbar.

Auto-Aktien und Papiere der Zulieferer vorn

Besonders gefragt waren die konjunkturabhängigen Auto-Aktien sowie ihre Zulieferer: Conti gewannen 3,7 Prozent, VW 3,1 Prozent, BMW 2,7 Prozent und Daimler 2,6 Prozent. Damit führten sie die Gewinnerliste im DAX an. Die Zulieferer der dritten Reihe stiegen teils noch stärker, so Elringklinger mit 4,7 Prozent Plus und Leoni mit einem Aufschlag von 4,9 Prozent.

Kurstreiber bei VW waren Aussagen von Technikvorstand Thomas Schmall, der über einen Börsengang für das Batteriegeschäft nachdenkt. "Das wäre fantastisch, vor allem die ESG-Investoren würden nahezu jeden Preis zahlen, um da dabei zu sein", sagt ein Händler mit Blick auf das ökologische Modethema. Bei Conti war es unter anderem die bevorstehende Ausgliederung der Antriebssparte, die für gute Stimmung sorgte.

Im MDAX stiegen Porsche um knapp 5 Prozent und Zalando um 4,3 Prozent. Im TecDAX erholten sich LPKF Laser um 6,6 Prozent auf 24,32 Euro, nachdem Hauck & Aufhäuser die Titel mit einem Kursziel von 40 Euro zum Kauf empfohlen hatte.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage ansonsten weiter dünn. TLG Immobilien zeichnete eine Kapitalerhöhung der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG vollständig und erhöhte dadurch ihre Beteiligung auf rund 94,94 Prozent. TLG legten um 2,4 Prozent zu, mit WCM ging es um 5 Prozent aufwärts.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.567,36 +0,95% +13,47%

DAX-Future 15.571,00 +1,02% +13,92%

XDAX 15.574,08 +0,85% +13,94%

MDAX 33.559,15 +1,11% +8,97%

TecDAX 3.412,14 +0,00% +6,21%

SDAX 16.436,90 +0,78% +11,32%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 169,87% -15

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 22 5 3 3.039,8 56,1 36,5

MDAX 45 14 1 1.070,9 34,2 20,7

TecDAX 19 11 0 695,9 22,4 13,6

SDAX 50 17 3 210,5 9,8 5,7

===

