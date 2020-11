XETRA-SCHLUSS/DAX haussiert mit Impfstoffnachricht und Biden-Sieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit starken Kursgewinnen in die Woche gestartet. Der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff ist nach Aussage der beiden Unternehmen "zu 90 Prozent wirksam". Damit zeichnet sich ein Licht am Ende des Coronatunnels ab. Die Deutsche Bank geht davon aus, dass der Impfstoff Ende November von der FDA zugelassen wird. Die Nachricht dürfte andauernde Umschichtungen in zyklische Werte auslösen. Der DAX gewann 4,9 Prozent auf 13.096 Punkte.

Ansonsten wurde der nun klare Biden-Sieg an der Börse gefeiert. Der Markt setzt auf eine Entspannung im Handelsstreit und auf Konjunkturpakete. Strategen blicken vor allem auf die engen Verhältnisse im Repräsentantenhaus und die wahrscheinliche Republikaner-Mehrheit im Senat, womit ein Durchregieren für Biden nicht möglich wäre. "Steuererhöhungen, höhere Mindestlöhne und neue Regulierungen scheinen kaum breite Zustimmung zu finden", sagte Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank.

Reisebranche sieht Licht am Ende des Tunnels

Aktien der Reisebranche haussierten in Reaktion auf die Impfstoffmeldung. "Das ist die Rettung der Airlines", kommentierte ein Händler die Nachricht. Lufthansa verteuerten sich um 19,9 Prozent, für Tui ging es 19,7 Prozent nach oben, während Fraport 33,8 Prozent zulegten. Im Gefolge haussierten MTU Aero mit Aufschlägen von 16,6 Prozent.

Dagegen gerieten die "Stay-at-Home"-Aktien, die üblicherweise von Corona profitieren, unter Druck. So fielen Delivery Hero um 5,8 Prozent, Hellofresh brachen um 15,3 Prozent ein oder Shop Apotheke um 18,9 Prozent. Defensive Immobilienaktien fielen ebenfalls: Vonovia um 4,4 Prozent oder Deutsche Wohnen um 6,7 Prozent.

Marge bei Infineon überzeugt

Nach Zahlen gewannen Infineon 3,6 Prozent - Warburg hob die starke Marge hervor. Adidas stiegen um 7,7 Prozent, nachdem in die Verkaufspläne für Reebok Bewegung gekommen ist. Händler verwiesen auf einen Bericht der FT, wonach mit Triton und Permira zwei Beteiligungsgesellschaften Interesse an einer Übernahme der schwächelnden Tochter gezeigt haben. Daneben profitierten Adidas vom Wechsel in zyklische Werte.

Traton stiegen mit der Übernahme von Navistar um 5,3 Prozent. Die Volkswagen-Tochter hat nun den Vertrag über einen Zusammenschluss mit dem US-Nutzfahrzeughersteller Navistar unterzeichnet. Der Automobilsektor insgesamt war gesucht: VW stiegen 6,9 Prozent, Daimler 5,2 Prozent, BMW 6,4 Prozent und Continental 10 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 189,3 (Vortag: 80,5) Millionen Aktien im Wert von rund 9,26 (Vortag: 3,54) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner und sechs -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.095,97 +4,94% -1,16%

DAX-Future 13.107,50 +5,11% +0,40%

XDAX 13.116,31 +4,97% -0,14%

MDAX 27.793,97 +1,64% -1,83%

TecDAX 2.974,85 -1,30% -1,33%

SDAX 12.630,77 +2,60% +0,95%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,38 -174

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

November 09, 2020 11:54 ET (16:54 GMT)

