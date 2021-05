XETRA-SCHLUSS/DAX holt Vortagesverlust nahezu auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich im Plus geschlossen. Nach dem Absturz um 2,5 Prozent am Vortag kletterte der Index um 2,1 Prozent auf 15.171 Punkte nach oben. Dabei zeigte sich das Umfeld wenig verändert. Die Impfkampagne gegen das Corona-Virus ist in vollem Gange, die Konjunktur dürfte bereits bald deutlich an Fahrt aufnehmen und die Wirtschaft wird einer konsumfreudigen Kundschaft die Türen öffnen. Damit ist allerdings verbunden, dass die Inflation und mit ihr auch die Zinsen anziehen werden. In einem solchen Umfeld dürften die Aktienmärkte noch für eine Weile größeren Schwankungen ausgesetzt bleiben. Doch die laufende Berichtssaison hat die hohen Erwartungen an die Gewinnentwicklungen bei den Unternehmen mehrheitlich erfüllt und auch die Ausblicke sind optimistisch.

Deutsche Post hebt Ausblick erneut an

Der Siegeszug der Deutschen Post (+4,6%) setzte sich nach Aussage der Analysten der LBBW im ersten Quartal mit Verweis auf die abermals angehobene Prognose fort. Steigende Erträge im Paket- sowie im Express- und Logistikgeschäft ermöglichten ein nachhaltiges Gewinnwachstum. Alle fünf Divisionen hätten den Umsatz steigern können und eine positive Ergebnisentwicklung erzielt.

Gut kam auch der Ausblick von Merck KGaA (+1,7%) an. Die Analysten der DZ Bank haben nach der Prognoseerhöhung ihre Gewinnschätzungen angehoben. Das Portfolio der Darmstädter unterstütze fast den gesamten Produktionsprozess von Covid-19-Impfstoffen. Neue Medikamente, der anhaltende Boom der Halbleiter- und Elektronikmaterialien sowie die Bioprozesstechnik trieben das dynamische Gewinnwachstum des Unternehmens.

Nach uneinheitlichen Zahlen ging es für Siemens Energy 1,7 Prozent nach oben. Hugo Boss legten kräftig um 5,2 Prozent zu. "Die Zahlen liegen deutlich über den Erwartungen", merkte ein Marktteilnehmer an. Der Umsatz habe die Prognosen um gut 10 Prozent geschlagen.

Einige Großaktionäre machen momentan Kasse. Für die Aktie von Daimler ging es um 0,4 Prozent nach unten, nachdem Nissan Motor sich von seinem kompletten Anteil an Daimler getrennt hat. Wie der japanische Autobauer mitteilte, hat er die Aktien für rund 1,15 Milliarden Euro an institutionelle Investoren für 69,85 Euro je Aktie verkauft. Delivery Hero fielen um 4,2 Prozent. Das koreanische Partnerunternehmen Woowa Brothers hatte 9,8 Millionen Aktien verkauft.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.170,78 +2,12% +10,58%

DAX-Future 15.187,00 +2,23% +11,11%

XDAX 15.180,54 +1,82% +11,06%

MDAX 32.536,74 +1,54% +5,65%

TecDAX 3.435,84 +1,24% +6,94%

SDAX 16.068,84 +1,72% +8,83%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,51 -9

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 25 5 0 4.291,8 81,6 89,4

MDAX 53 7 0 1.180,4 44,4 57,4

TecDAX 27 3 0 985,5 32,9 43,9

SDAX 57 12 1 231,4 11,3 12,2

===

