XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus - DAX-Unternehmen Wirecard insolvent

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Im Fokus stand erneut die Aktie von Wirecard. Während das Unternehmen vor einer Woche die Vorlage der 2019er Zahlen erneut verschoben hatte, meldete es nun Insolvenz an. Viele der Umsätze schienen wohl über Jahre hinweg Luftbuchungen gewesen zu sein, den Schulden des Unternehmens stehen keine entsprechenden Vermögenswerte gegenüber. Während die Aktie vor einer Woche noch 100 Euro kostete, war sie am Donnerstag für zeitweise 2,50 Euro im Angebot.

Ein Blick auf die Aktionärsstruktur zeigt, dass viele Kleinanleger viel Geld in den vergangenen Tagen verloren haben. Dass die Aktie weiterhin dem DAX angehört, also dem Index der Top-30-Unternehmen aus Deutschland, sorgt mancherorts für Unverständnis. Die Aktie verlor 71 Prozent auf 3,53 Euro.

Ansonsten übernahmen am Aktienmarkt einmal mehr die Bullen, die auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung nach dem Corona-Lockdown setzen, das Zepter. Der DAX schloss 0,7 Prozent höher bei 12.178 Punkten. Doch schnell, wenn die Fallzahlen der Corona-Pandemie wieder nach oben schnellen, könnte es am Aktienmarkt auch wieder nach unten gehen.

Grünes Licht für Lufthansa-Rettungspaket

Die Lufthansa-Aktie machte einen Sprung von 7 Prozent nach oben. Das verabredete staatliche Rettungspaket ist so gut wie in trockenen Tüchern, nachdem Großaktionär Heinz Hermann Thiele im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angekündigt hatte, das Paket bei der virtuellen Hauptversammlung doch abzusegnen. Thiele, der über 15 Prozent an der Lufthansa hält, hatte zuvor das Paket kritisiert. Kurstreibend für die Lufthansa-Aktie wirkte auch, dass sich das Unternehmen und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo auf ein Krisenpaket zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Krise geeinigt hatten.

Dass Bayer in den USA letztendlich einen Vergleich in Sachen Glyphosat getroffen hatte, stellte an der Börse nach den Meldungen der vergangenen Tage keine Überraschung mehr dar. Die Aktie gab um 2,7 Prozent nach. Am Markt wurde zudem auf Restrisiken verwiesen, denn der Vergleich decke nicht alle Klagen ab. Nach Meinung der Analysten von Citi kommt Bayer mit dem Vergleich sowohl um eine Kapitalerhöhung herum und muss auch keine Abstriche bei der Dividende machen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 128,2 (Vortag: 102,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,97 (Vortag: 3,98) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner und sechs -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.177,87 +0,69% -8,08%

DAX-Future 12.174,50 +0,72% -6,84%

XDAX 12.202,33 +0,31% -7,10%

MDAX 25.879,25 +1,39% -8,60%

TecDAX 2.929,82 +0,05% -2,82%

SDAX 11.362,05 +0,24% -9,19%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,53% +43

===

June 25, 2020 11:55 ET (15:55 GMT)

