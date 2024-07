XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus - EZB dürfte im September Zinsen senken

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es nach dem Rücksetzer zum Wochenstart am Dienstag wieder nach oben. Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 18.411 Punkten. Bei den Anleihen ging es ebenfalls nach oben, die Europäische Zentralbank dürfte bald die Leitzinsen senken. Die Erwartung verfestigte sich heute. Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im Juli nur leicht auf 2,3 nach 2,2 Prozent im Vormonat. Die Inflationsrate dürfte nach Einschätzung von Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, auch in den kommenden beiden Monaten nur leicht über 2 Prozent liegen. Die anhaltende Konjunkturschwäche in Deutschland, die heute durch einen leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal bestätigt wurde, sollte in den kommenden Monaten zu einer Dämpfung der Inflation beitragen. Damit dürfte sich im September ein Fenster für eine Zinssenkung der EZB öffnen.

Berichtssaison nicht durchweg überzeugend

Zunehmend liefert die Berichtssaison die Impulse, überraschend gute Daten legte Redcare Pharmacy (+9,3 %) vor. Wie Jefferies anmerkt, fiel das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal 3 Prozent über der Marktschätzung aus. Positiv stimme, dass das Unternehmen den Marktanteil mit rezeptpflichtigen Medikamenten bis Juni auf 0,45 Prozent ausgebaut hat. Wie die Analysten anmerken, ist die Durchdringung dieses Segments von entscheidender Bedeutung für das Wachstum der Profitabilität in den kommenden Jahren.

Nach durchwachsenen Geschäftszahlen ging es für Covestro 1,4 Prozent nach oben. Der Umsatz entspricht den Erwartungen, das EBITDA liegt einen Tick darüber. Covestro senkte die Ziele für das laufende Jahr, aus Marktsicht kommt dies allerdings nicht wirklich überraschend.

Der Aktienkurs von Heidelberg Materials (-0,9%) könnte auf kurze Frist schwächeln, weil sich Anleger nun einen besseren Überblick über das zweite Halbjahr verschaffen könnten, urteilte RBC-Marktanalyst Anthony Codling. Die Geschäftszahlen des Baustoffkonzerns zum zweiten Quartal seien mit Blick auf den Umsatz etwas schwächer als erwartet ausgefallen.

FMC verbuchten trotz ordentlicher Geschäftszahlen Abgaben von 4,5 Prozent. Im Blick steht die Volumenentwicklung in den USA. Diese ist laut DZ Bank relativ schwach ausgefallen.

Die Geschäftszahlen von Fuchs (+6,5%) entsprachen mehrheitlich den Erwartungen, den Ausblick bestätigte der Schmierstoffhersteller. Analysten sehen Nachholpotenzial in der Aktie.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.411,18 +0,5% +9,98%

DAX-Future 18.525,00 +0,5% +6,60%

XDAX 18.417,12 +0,4% +9,83%

MDAX 25.340,39 +1,0% -6,62%

TecDAX 3.351,37 +0,3% +0,42%

SDAX 14.258,11 +1,0% +2,13%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,40 +16

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2024 11:51 ET (15:51 GMT)