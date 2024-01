XETRA-SCHLUSS/DAX in Rally-Laune - SAP auf Allzeithoch zieht

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es auch zur Wochenmitte deutlich nach oben. Der DAX schloss 1,6 Prozent höher bei 16.890 Punkten. Treiber war vor allem das Index-Schwergewicht SAP, deren Aktie mit einem überzeugenden Ausblick auf ein Allzeithoch kletterte. Aber auch Siemens Energy, die Ende Oktober nach Schwierigkeiten bei der finanziellen Absicherung von Großprojekten noch gemieden wurden, haussierten mit guten Zahlen. Seit dem Tief im Oktober vergangenen Jahres hat sich die Aktie im Tageshoch mehr als verdoppelt. Anleger zeigten sich risikofreudig, defensive Werte wie Beiersdorf (-1,6%) oder Henkel (-0,3%) schlossen dagegen im Minus.

Die Konjunkturdaten unterstützen nicht die gute Stimmung an der Börse, so fiel der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, das verlässlichste Konjunkturbarometer für den Euroraum, im Januar auf 48,4. Er liegt damit den sechsten Monat in Folge auf einem Niveau, bei dem die Wirtschaft in der Vergangenheit in der Regel schrumpfte. Am Donnerstag steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Hier wird mit einer Bestätigung der Leitzinsen fest gerechnet.

SAP so wertvoll wie nie

Nach Marktkapitalisierung ist SAP (+7,6%) mit Abstand das wertvollste Unternehmen im DAX. Anleger setzten nach soliden Geschäftszahlen vor allem das angekündigte Restrukturierungsprogramm. Der Konzern habe erneut seine Wachstumsambitionen in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld untermauert, hieß es von der DZ Bank. SAP werde im laufenden Jahr eine Restrukturierung zur weiteren Transformation vornehmen, um Investitionen verstärkt in strategische Wachstumsbereiche - in erster Linie Künstliche Intelligenz - zu verlagern.

Siemens Energy haussieren um 9,3 Prozent. Die Geschäftszahlen fielen durch die Bank besser als erwartet aus. Das Ergebnis vor Sondereffekten ist laut Analysten fast doppelt so hoch wie erwartet berichtet worden, der Umsatz lag 4 Prozent über den Schätzungen, der Auftragseingang 24 Prozent.

Nach schwachen Geschäftszahlen gerieten Puma unter Druck, der Kurs verlor 10,4 Prozent. Entscheidender Faktor bei den vorläufigen Zahlen war nach Darstellung der Citi nicht die Peso-Abwertung in Argentinien, die im vierten Quartal zu unerwartet schwachen Zahlen führte, sondern der überraschend schwache Ausblick auf 2024.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.889,92 +1,6% +0,83%

DAX-Future 16.994,00 +1,5% +0,32%

XDAX 16.898,75 +1,4% +0,75%

MDAX 26.141,29 +1,2% -3,67%

TecDAX 3.340,33 +1,6% +0,09%

SDAX 13.765,02 +1,3% -1,40%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,97 +7

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 30 10 0 3.080,1 66,1 66,1

MDAX 37 13 0 528,3 27,1 32,4

TecDAX 22 8 0 1.096,5 22,6 18,5

SDAX 52 14 4 116,4 8,4 7,1

===

January 24, 2024 11:51 ET (16:51 GMT)