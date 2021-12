XETRA-SCHLUSS/DAX in Rallylaune - Omikron-Sorgen zunächst abgeebbt

FRANKFURT (Dow Jones)--In Rallylaune hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel verabschiedet. Die Nachrichtenlage des Vortages kehrte sich komplett um. Starke US-Wirtschaftsdaten und ein für die US-Konjunktur zuversichtlicher Notenbankchef trieben die Kurse an. Gleichzeitig ebbten die Sorgen wegen der Virus-Variante Omikron zunächst merklich ab. Der DAX stieg um 2,5 Prozent auf 15.473 Punkte

Besonders kräftig erholt zeigten sich die Auto-, Technologie- und Tourismuswerte mit Gewinnen bis zu 3,8 Prozent in den Stoxx-Branchenindizes. Verkauft wurden hingegen Aktien von "Corona-Gewinnern", wie Herstellern von Coronatests oder Laborausrüstung und Essensauslieferern. Qiagen, Sartorius, Hellofresh und Delivery Hero gaben um bis zu 3,5 Prozent nach.

Für Zuversicht sorgten Aussagen von Fed-Chef Powell, der wie schon am Vortag von einer sehr starken US-Wirtschaft sprach. Unterstützt wurde dies von einem sehr robusten ADP-Arbeitsmarktbericht zum Stellenaufbau in der US-Privatwirtschaft. Zudem zeigte der Einkaufsmanagerindex (ISM) der US-Industrie steigende Jobs und Auftragseingänge.

Beim Thema Omikron beruhigte unter anderem Biontech-Chef Ugur Sahin mit dem Hinweis, dass vorhandene Impfstoffe vor einem schweren Krankheitsverlauf auch bei der Omikron-Variante schützen dürften.

Reise- und Autowerte gesucht

Besonders kräftig waren Autowerte gesucht. BMW und Daimler sprangen um 4,3 Prozent, VW um 3,8 Prozent nach oben. In der Autoindustrie könnte die erhoffte Auflösung des Orderstaus als Folge des Chipmangels zu starken Gewinnzuwächsen führen, so die Spekulation. Bei Daimler sorgte zudem der Börsengang der Lkw-Sparte am 10. Dezember für Fantasie.

DAX-Gewinner waren Infineon mit plus 5,4 Prozent. Siemens legten um 4,8 Prozent zu.

Reise- und Tourismusaktien profitierten davon, dass es wohl zumindest wegen Omikron zunächst keine Reisebeschränkungen geben wird. Lufthansa stiegen um 5,1 und Tui um 4 Prozent. Fraport gewannen 4 Prozent. Hier wirkte zudem, dass das Unternehmen mit dem türkischen Konsortiumspartner TAV Airport den Zuschlag für den weiteren Betrieb des Flughafens Antalya bis 2051 erhalten hat.

Corestate Capital haussierten um 22 Prozent. Hier soll ein Einstieg von Großinvestoren bevorstehen.

Adler Group schossen um 34,5 Prozent nach oben und machten die massiven Vortagsverluste wieder mehr als wett. LEG Immobilien kauft von der hoch verschuldeten Adler Group rund 15.400 Wohnungen.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.472,67 +2,5% +12,78%

DAX-Future 15.436,00 +1,9% +13,22%

XDAX 15.442,05 +2,1% +12,97%

MDAX 34.329,53 +1,3% +11,47%

TecDAX 3.876,52 +1,0% +20,66%

SDAX 16.556,42 +2,0% +12,13%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,28 -7

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 33 7 0 4.891,6 86,1 152,6

MDAX 39 10 1 758,7 50,8 93,6

TecDAX 23 7 0 1.102,2 31,2 78,3

SDAX 56 13 1 245,5 13,5 22,9

