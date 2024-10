XETRA-SCHLUSS/DAX in Rekordlaune - Rheinmetall sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Für etwas Rückenwind sorgte neben positiven Vorgaben von der Wall Street die Ankündigung eines neuen Konjunkturpakets in China. "Die neuen Maßnahmen sollen vor allem dem kriselnden Immobilienmarkt und den hoch verschuldeten Regionalregierungen zugute kommen. "Klar ist, dass die Verschuldung im Reich der Mitte mit dem neuen Wirtschaftspaket deutlich ansteigen wird", hieß es bei QC Partners. Akzente im weiteren Wochenverlauf könnten die anlaufende Berichtssaison sowie vor allem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag setzen. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 19.508 Punkte, bei 19.518 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert.

Tagesgewinner im DAX waren Rheinmetall (+2,2%). Die Aktie stieg in Erwartung der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo. Die Analysten von Equita verwiesen auf Berichte, in denen die Bekanntgabe des Abschlusses des Joint Ventures für den morgigen Dienstag erwartet wird. Das Joint Venture werde die italienische Armee mit 280 Panzern und über 1.000 leichten, mit Ketten fahrenden Infanteriefahrzeugen beliefern, was einen geschätzten Wert von 22,3 Milliarden Euro haben wird, verteilt über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren.

Pre-Close-Calls bei Porsche und VW

Porsche AG verloren dagegen 2,0 Prozent. Ein Pre-Close-Call des Autobauers kam bei den Anlegern nicht gut an. Auch VW fielen um 0,5 Prozent. Der Autobauer veranstaltete am Montag ebenfalls einen Pre-Close-Call. Bis Börsenschluss waren aber keine Details bekannt. Neben dem schwachen China-Absatz steht auch der Wert von Beteiligungen im Blick: So hatten die Analysten von Baader in der Vorwoche die Bewertung der Beteiligung an NorthVolt, an dem Volkswagen mit 20 Prozent beteiligt ist, von 10 Milliarden Euro auf null reduziert.

Auch Umstufungen sorgten wieder für Kursausschläge: BASF fielen um 1,5 Prozent, nachdem sie von der UBS auf "Neutral" abgestuft worden waren nach zuvor "Buy". Mit negativen Analystenstimmen nach der jüngsten Prognosesenkung gaben Deutsche Pfandbriefbank um 4,8 Prozent nach.

Voestalpine-Warnung drückt auf Sektor

Der Stahlkonzern Voestalpine hat sich dazu entschlossen, seine Tochter Buderus Edelstahl zu verkaufen, und die Jahresprognose wegen Bewertungseffekten und einer Markteintrübung gesenkt. Aus dem aktuellen Verhandlungsstatus mit Interessenten für die Tochter ergäben sich in der Bewertung für das zweite Geschäftsquartal 2024/25 negative Einmaleffekte von etwa 50 Millionen Euro. Voestalpine verloren an der Wiener Börse 6,1 Prozent. Auch die Aktien der deutschen Wettbewerber Thyssenkrupp (-2,1%) und Salzgitter (-4,8%) standen unter Abgabedruck.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 19.508,29 +0,7% +16,41%

DAX-Future 19.641,00 +0,8% +11,98%

XDAX 19.509,81 +0,6% +16,35%

MDAX 26.888,03 +0,2% -0,92%

TecDAX 3.417,36 +0,9% +2,40%

SDAX 13.916,63 -0,5% -0,31%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,19 -11

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 29 11 0 2.201,9 43,7 56,3

MDAX 31 17 2 308,4 18,4 16,1

TecDAX 17 11 2 543,4 14,7 13,7

SDAX 28 37 5 97,5 8,3 6,8

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2024 11:51 ET (15:51 GMT)