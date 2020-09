XETRA-SCHLUSS/DAX in Wartestellung - Grenke brechen erneut ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Bullen und Bären am Mittwoch die Waage gehalten. Der DAX ging mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent bei 13.255 Punkten aus dem Handel. Der spannendste Termin des Tages findet allerdings erst nach Handelsschluss statt, wenn die US-Notenbank das Ergebnis der zweitägigen Sitzung bekannt gibt. Die Fed wird wohl keine neuen Maßnahmen beschließen. Bei der Sitzung dürften die Währungshüter allerdings erörtern, wie ihre neue Strategie in einer Wirtschaft umgesetzt werden soll, die sich von einem schweren und ungewöhnlichen Einbruch infolge der Pandemie erholt.

Die Grenke-Aktie blieb unter Druck und verlor weitere 40 Prozent, obwohl der Leasingspezialist die Anschuldigungen von Viceroy Research deutlich zurückwies. Der Bericht von Viceroy Research "enthält Unterstellungen, die Grenke auf das Schärfste zurückweist", hieß es in einer Mitteilung des MDAX-Konzerns. Die Finanzaufsicht Bafin hat inzwischen auch reagiert und Ermittlungen in alle Richtungen eingeleitet. Eine Sprecherin bestätigte, dass auch untersucht werde, ob es Marktmanipulationen durch unrichtige Informationen zur Bilanzierung gegeben habe. Derweil hat der britische Leerverkäufer Fraser Perring seine Manipulationsvorwürfe gegen Grenke nach dessen scharfer Zurückweisung mit weiteren Fragen untermauert.

Heidelcement überzeugt Anleger

Positiv wurde an der Börse aufgenommen, dass das Geschäft bei HeidelCement im Juli und August wieder über Vorjahresniveau lag. "Nicht nur das Geschäft zieht an, auch die Kosteneinsparungen scheinen zu greifen", so ein Marktteilnehmer in einer ersten Reaktion. So will das Unternehmen bis 2025 die RCOBD-Marge um 300 Basispunkte auf 22 Prozent steigern. Die Aktie schloss 1,2 Prozent im Plus.

Mit einem Satz ging für die Aktie von Sixt (plus 4,6 Prozent) nach oben. Den Grund lieferte ein Bericht im Manager Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise, dass der Volkswagen-Konzern offenbar vor einer Beteiligung am Münchener Autovermieter stehe. "Damit hätte Sixt einen starken Partner an Bord" so ein Aktienhändler. Volkswagen hatte in den vergangenen Jahren wiederholt versucht, Gemeinschaftsunternehmen mit Sixt zu gründen. Die Aktie von Borussia Dortmund legte um 7,4 Prozent zu. Hier wurde positiv gesehen, dass die Fans bereits zum Start in die Saison ins Stadion dürfen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 62,4 (Vortag: 60,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,93 (Vortag: 2,68) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner, 9 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.255,37 +0,29% +0,05%

DAX-Future 13.250,50 +0,20% +1,39%

XDAX 13.249,99 +0,23% +0,88%

MDAX 27.691,99 +0,70% -2,19%

TecDAX 3.117,23 +0,79% +3,39%

SDAX 12.519,05 +0,57% +0,06%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,06 4

===

