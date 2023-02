XETRA-SCHLUSS/DAX innerhalb der Seitwärtsbewegung im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch nach oben gegangen, der DAX legte um 0,8 Prozent auf 15.506 Punkte zu. Nachdem der Index zunächst kaum verändert in den Handel gestartet war, ging es im Verlauf weiter nach oben. Der deutsche Aktienmarkt gilt auch nach dem starken Jahresauftakt im internationalen Vergleich als nicht teuer, von daher stehen deutsche Aktien auf der Kaufliste internationaler Investoren. Derweil standen die Anleihen erneut unter Druck, die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren stieg auf 2,47 Prozent. Der Euro rutschte im Tagesverlauf unter 1,07 und notiert aktuell bei 1,0682 Dollar etwas leichter.

Nach Ionos-IPO kauft United Internet eigene Aktien zurück

Lange Zeit wurde darüber gegrübelt, wie United Internet die Einnahmen aus dem Ionos-IPO an die Aktionäre weitergeben wird. Nun wurde bekannt, dass das Unternehmen für gut 290 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen will. Zudem werden 2 Prozent des Grundkapitals eingestampft. United Internet erhöhten sich um 5,3 Prozent auch dank des Aktienrückkaufs.

Den Gewinner im DAX stellte mit einem Plus von 4,1 Prozent die Aktie von MTU, hier folgten der Zahlenvorlage am Dienstag einige Analystenkommentare. Brenntag legten um 3,7 Prozent auf 73,30 zu, nachdem am Vortag der Einstieg des aktivistischen Investors Engine Capital bekannt geworden war. Wie Engine Capital gehen auch die Analysten der Citi davon aus, dass eine Trennung der Geschäftsbereiche Essentials und Spezialchemie zu einer Neubewertung der Aktie führen dürfte, und schraubten das Kursziel auf 96 von 65 Euro deutlich in die Höhe.

Zudem gab es einige Quartalszahlen. Encavis legten 1,2 Prozent zu. Der Wind- und Solarparkbetreiber hat den Umsatz stärker gesteigert als erwartet. Auch die Gewinnkennziffern lagen über der hauseigenen Prognose. Bei SAF-Holland ging es 5,2 Prozent höher nach besseren vorläufigen Gesamtjahreszahlen. Ein Ausblick auf das laufende Jahr wurde jedoch noch nicht gegeben. Bei Elmos Semiconductor sorgten die starken Geschäftsdaten sowie ein deutlich optimistischerer Ausblick auf 2023 für Käufe, die Aktien haussierten um 10,4 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.506,34 +0,8% +11,37%

DAX-Future 15.547,00 +0,6% +11,62%

XDAX 15.515,18 +0,4% +11,87%

MDAX 28.651,03 +1,1% +14,07%

TecDAX 3.289,69 +0,7% +12,62%

SDAX 13.520,31 +1,2% +13,37%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,69 -59

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 31 7 2 2.656,8 49,6 57,1

MDAX 41 9 0 548,7 34,0 41,0

TecDAX 26 4 0 580,9 19,5 20,5

SDAX 54 16 0 123,7 8,5 9,5

