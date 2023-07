XETRA-SCHLUSS/DAX kann sich über 16.000 Punkten behaupten

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter ist der deutsche Aktienmarkt in die Woche gestartet. Nachdem der DAX im frühen Geschäft kurz unter die 16.000er-Marke abtauchte, kamen schnell Käufer an den Markt. Während Banken auf der Kaufliste standen, stellte Vonovia mit einem Abschlag von 2,1 Prozent das Schlusslicht. Der DAX ging mit einem Abschlag von 0,2 Prozent bei 16.069 Zählern aus dem Handel. Die Berichtsaison nimmt nun Fahrt auf, aus der ersten Reihe legen SAP und Sartorius in den kommenden Tagen ihre Quartalszahlen vor. Nach einem Plus in der Vorwoche zeigten sich die Anleihen stabil. Der Euro profitiert momentan von der Erwartung, dass die Europäische Zentralbank bis zum Erreichen des Zinsgipfels zumindest einen Schritt mehr als die US-Notenbank gehen wird und notiert über 1,12 Dollar.

Schwache Wachstumszahlen aus China

Das Wachstum in China erbrachte kleine Sorgenfalten unter den Börsianern, in dem Land ist das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 6,3 Prozent gewachsen, was unter der Prognose von 6,9 Prozent liegt. Dies weckte vor allem Sorgen bei Aktien von Unternehmen mit größerem Exportanteil in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Kaum habe in China die Nach-Corona-Erholung begonnen, scheine sie sich auch bereits wieder ihrem Ende zu nähern, warnte Chef-Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Von Unternehmensseite war es vergleichsweise ruhig. Drägerwerk standen mit durchwachsenen Geschäftszahlen im Blick, die Aktien schlossen bei minus 1 Prozent. Der Umsatz von 771 Millionen Euro lag einen Tick über den Schätzungen. Das EBIT von 19 Millionen Euro konnte derweil die Prognose der Analysten von Warburg mit 24 Millionen nicht erfüllen.

Mit Aufschlägen von 5,4 Prozent reagierten Krones auf die Anhebung der Umsatzprognose für das laufende Jahr. Das Unternehmen sieht das Erlöswachstum nun zwischen 11 und 13 Prozent nach bislang 8 bis 11 Prozent. Teilweise hatten Marktteilnehmer, wie etwa Baader, mit einer Erhöhung gerechnet, wohl aber nicht in dieser Größenordnung.

Morphosys legten um gut 5 Prozent zu, nachdem die Analysten der Deutschen Bank das Votum auf Hold nach Sell anhoben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.068,65 -0,2% +15,41%

DAX-Future 16.177,00 -0,2% +13,97%

XDAX 16.077,94 +0,0% +15,92%

MDAX 27.724,76 -0,5% +10,38%

TecDAX 3.199,51 -0,6% +9,53%

SDAX 13.499,59 -0,8% +13,20%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,02 +22

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 13 26 1 1.793,3 46,1 61,9

MDAX 16 34 0 330,4 16,0 19,1

TecDAX 9 21 0 455,8 14,8 19,0

SDAX 14 52 4 81,0 8,6 13,5

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2023 11:51 ET (15:51 GMT)