XETRA-SCHLUSS/DAX klar über 25.000 Punkten - Delivery Hero haussieren

DOW JONES--Signale für ein mögliches baldiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran haben zu Wochenbeginn den deutschen Aktienmarkt angetrieben. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass ein Rahmenentwurf zur Gestaltung künftiger Gespräche über ein Kriegsende mit dem Iran und zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus kurz vor der "Finalisierung" stehe. Trump sagte, die Bedingungen des Paktes seien "weitgehend ausgehandelt" und würden in Kürze bekannt gegeben.

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Der DAX gewann 2,0 Prozent auf 25.389 Punkte und schloss nur knapp unter seinem Tageshoch. Damit liegt der Rekordstand von 25.508 Punkten in greifbarer Nähe. Der Ölpreis der Sorte Brent fiel um knapp 6 Prozent auf 97,54 Dollar das Fass. Der Euro wertete auf 1,1645 Dollar auf.

Die Fortschritte auf dem Weg zu einem Abkommen zur Beendigung des Krieges mit dem Iran hätten sich am Montag jedoch verlangsamt, da sich beide Seiten in Bezug auf das iranische Atomprogramm und die Lockerung der finanziellen Sanktionen für Teheran verhärtet hätten, so Vermittler. US-Beamte befürchten, dass der Iran die Nuklearfragen nach der Zusicherung einiger Erleichterungen verschleppen wird, hieß es weiter. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, sagte am Montag, dass in vielen Fragen der Gespräche Fortschritte erzielt worden seien, eine Einigung allerdings nicht unmittelbar bevorstehe.

Der Handel am Berichtstag verlief aufgrund des Pfingstfeiertags insgesamt sehr ruhig. Viele Marktteilnehmer werden erst am Dienstag wieder in das Geschehen eingreifen. In Dänemark, Großbritannien, Norwegen, der Schweiz und den USA blieben am Montag die Börsen geschlossen.

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Aktien aus dem Luftfahrtsektor haussierten mit den Entwicklungen im Nahen Osten. Lufthansa gewannen 3,6 Prozent und MTU rückten um 6,1 Prozent vor. Auch Reiseaktien wie Tui (+4,9%) waren gesucht. Die Chemiewerte verzeichneten dagegen leichte Abgaben. Der Sektor hatte von dem Konflikt aufgrund gestiegener Preise und einer erhöhten Nachfrage profitiert. BASF verloren 0,6 Prozent und Brenntag büßten 0,7 Prozent ein.

Das sich abzeichnende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran nahmen die Aktionäre der Deutschen Börse im Verlauf zum Anlass für Gewinnmitnahmen. Der Börsenbetreiber ist einer der Hauptprofiteure der erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten und sich ändernder Zinserwartungen infolge des Iran-Kriegs, was zu Absicherungsgeschäften führte. Gegen Handelsende holte die Aktie ihre Abgaben aber wieder auf und schloss 0,2 Prozent im Plus.

Die Spekulation auf ein höheres Übernahmeangebot trieb Delivery Hero an. Der Konzern hat bestätigt, dass Uber eine Übernahme in Erwägung zieht und 33 Euro pro Aktie bieten will. Zuvor hätten Großaktionäre eine Offerte über 38 Euro pro Aktie abgelehnt, womit der Lieferkonzern mit 11,5 Milliarden Euro bewertet worden wäre, wie die Financial Times berichtete. Verschiedene Großaktionäre sollen einen Preis von 40 Euro anstreben. Delivery Hero stiegen um 11,9 Prozent auf 37,60 Euro.

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Auch am Pfingstmontag beglückten einige Unternehmen ihre Aktionäre mit Auszahlungen. Zu den Titeln, die am Berichtstag ex Dividende gehandelt werden, zählen Fresenius, Dürr oder Hensoldt.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.389 +2,0 3,7

DAX-Future 25.434 +2,5 1,1

XDAX 25.387 +2,4 3,3

MDAX 32.808 +2,2 7,3

TecDAX 4.096 +1,5 13,1

SDAX 18.872 +0,7 10,1

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 126,32 +91,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2026 11:57 ET (15:57 GMT)