DAX24.081 +5,1%Est505.913 +5,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4900 +4,0%Nas22.711 +3,2%Bitcoin61.120 -0,8%Euro1,1680 +0,7%Öl95,31 -7,8%Gold4.762 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens 723610 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX gewinnt letztlich über 1.000 Punkte -- Ölpreise fallen massiv -- Ölaktien, Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
Markterholung nach Entspannung in Nahost: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS legen zu Markterholung nach Entspannung in Nahost: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS legen zu
So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026 So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

XETRA-SCHLUSS/DAX klettert mit Iran-Waffenruhe über 24.000 Punkte

08.04.26 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
82,38 EUR 4,10 EUR 5,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hapag-Lloyd AG
120,90 EUR 6,40 EUR 5,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials AG Registered Shs American Depository Share
35,40 EUR 2,80 EUR 8,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
K+S AG
15,90 EUR -1,18 EUR -6,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KION GROUP AG
44,38 EUR 2,81 EUR 6,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,04 EUR 0,58 EUR 7,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
39,00 EUR 3,06 EUR 8,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
230,90 EUR 17,90 EUR 8,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
7,39 EUR 0,84 EUR 12,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
93,00 EUR 5,20 EUR 5,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Verständigung zwischen den USA und dem Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe hat zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt für eine Erleichterungsrally gesorgt. Der DAX machte einen Satz um 5,1 Prozent auf 24.081 Punkte nach oben. Gleichzeitig sorgte die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Wiedereröffnung der Straße von Hormus für einen Einbruch bei den Ölpreisen. Ein Barrel der Sorte Brent verbilligte sich um 12,7 Prozent auf 95,37 Dollar.

Profiteure der aktuellen Entwicklungen waren unter anderem die Aktien der Fluggesellschaften und der Reiseveranstalter. So stiegen Lufthansa um 10,3 Prozent und Tui machten einen Satz um 9,9 Prozent nach oben. Bei den Autotiteln legten VW um 5,5 Prozent zu, Mercedes-Benz um 4,6 Prozent und BMW um 5,3 Prozent. Der Autosektor war von den Feindseligkeiten im Nahen Osten stark betroffen. Grund waren Sorgen über höhere Preise für Benzin sowie Strom und Aluminium, welche die Kosten für die Fahrzeugherstellung erhöhen. Für Konjunkturwerte wie Siemens, Kion und Heidelberg Materials ging es um bis zu 10,2 Prozent aufwärts.

Die Titel von Reedereien waren ebenfalls gesucht. Hapag-Lloyd gewannen 6,9 Prozent. Das Unternehmen hält die Situation am Persischen Golf nach der vereinbarten Waffenruhe jedoch weiter für gefährlich. "Wir sehen aufgrund unserer aktuellen Risikoeinschätzung weiter von einer Durchfahrt durch die Meerenge ab", so ein Unternehmenssprecher zum Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Gleichzeitig prüfen wir kontinuierlich und sehr sorgfältig, zu welchem Zeitpunkt eine Durchfahrt wieder möglich sein wird."

Kräftige Verluste gab es dagegen bei K+S (-8%). Hier hatte man wegen der Nahost-Spannungen auf einen weiteren Anstieg der Düngerpreise gesetzt. Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) stiegen um 8,9 Prozent. Der Markt honorierte die Profitabilitätsziele bei einem gleichzeitig hohen Umsatzwachstum. Im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente legte der Umsatz im ersten Quartal um 35 Prozent zu. Gleichzeitig wurde der Jahresausblick bestätigt, was eine angepeilte Gewinnmarge von 2 bis 2,5 Prozent vorsieht. "Profitabilität ist bei Investoren momentan wichtiger als Umsatz", sagte ein Händler.

===

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.081 5,1 -2,0

DAX-Future 24.266 3,7 -6,4

XDAX 24.076 4,4 -2,0

MDAX 30.295 5,4 -1,0

TecDAX 3.596 5,0 -0,9

SDAX 17.235 4,2 0,2

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 126,24 156

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 11:49 ET (15:49 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Heidelberg Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
11.03.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen