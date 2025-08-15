DAX24.302 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,91 -0,6%Dow44.931 ±-0,0%Nas21.591 -0,2%Bitcoin99.727 -0,6%Euro1,1662 -0,4%Öl66,14 ±0,0%Gold3.333 -0,1%
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX schließt etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- UnitedHealth, Beyond Meat, Dayforce, Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
US-Steuergesetz bringt Rückenwind für grüne Energiewerte: Aktien von Vestas, SMA Solar und Nordex steigen kräftig US-Steuergesetz bringt Rückenwind für grüne Energiewerte: Aktien von Vestas, SMA Solar und Nordex steigen kräftig
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung
XETRA-SCHLUSS/DAX konsolidiert - Bayer Tagessieger im DAX

18.08.25 17:46 Uhr
DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche leicht nach unten gegangen. Der DAX schloss 0,2 Prozent tiefer bei 24.315 Punkten. Für Zurückhaltung sorgte das Treffen in Washington über einen Frieden für die Ukraine, das erst nach Handelsende in Deutschland begann. Daneben hatten die Akteure das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Blick. Es könnte neue Erkenntnisse über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank bringen, nachdem zuletzt die Erwartung einer Zinssenkung im Dezember den Aktien Auftrieb verliehen hatte.

Unter den Einzelwerten ging es für die Bayer-Aktie um 2,3 Prozent nach oben. Hier sorgte für Kauflaune, dass sich die Bayer-Tochter Monsanto im Rechtsstreit an einer Schule im US-Bundesstaat Washington um giftige Chlorverbindungen (PCB) mit mehr als 200 Klägern im Grundsatz auf einen Vergleich geeinigt hat. Die Kosten seien durch Rückstellungen von insgesamt 530 Millionen Dollar für PCB-Verfahren gedeckt, teilte Bayer mit.

Rückenwind für Aktien von Erzeugern erneuerbarer Energien kam aus den USA. Wegen des zukünftig hohen Energiebedarfs hat die US-Regierung neue Leitlinien für die Branche erlassen, die weniger restriktiv ausfielen als befürchtet. SMA Solar verteuerten sich um 8,0 Prozent. Für Nordex ging es um 2,4 Prozent nach oben, für Siemens Energy um 2,1 und für Energiekontor um 1,2 Prozent.

Fest lagen Rüstungsaktien im Markt mit der Spekulation, dass in Washington kein Weg zu einem Frieden in der Ukraine gefunden wird, zumal dafür zuletzt weiter von der Ukraine abgelehnte Gebietsabtretungen als Bedingung im Raum standen. Rheinmetall gewannen 1,7, Hensoldt 3,0 und Renk 1,9 Prozent.

Hellofresh legten nachrichtenlos um 8,5 Prozent zu.

DAX-Schlusslicht waren Commerzbank mit einem Minus von 3,2 Prozent, nachdem die Deutsche Bank die Aktie er auf "Hold" abgestuft hatte. Das Kurspotenzial für das Papier sei ausgereizt, so die Begründung. Fundamental überzeuge die Commerzbank nach wie vor.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.314,77 -0,2% +22,4%

DAX-Future 24.369,00 -0,3% +20,4%

XDAX 24.319,29 -0,2% +22,9%

MDAX 30.993,03 +0,1% +21,0%

TecDAX 3.775,71 +0,3% +10,2%

SDAX 17.031,47 +0,1% +24,2%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,88 +17

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 18 21 1 2.730,0 40,2 3.503,3 47,1

MDAX 18 32 0 418,8 25,5 516,3 34,7

TecDAX 15 12 3 564,6 10,2 824,5 14,4

SDAX 26 40 4 84,5 6,2 87,6 5,9

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stü ck

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 11:47 ET (15:47 GMT)

