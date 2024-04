XETRA-SCHLUSS/DAX konsolidiert vor US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen. Der DAX erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 18.403 Punkte. Nach dem Rekordhoch bei 18.567 Punkten am Dienstag und dem folgenden Rücksetzer konsolidierte der DAX. Die Umsätze waren auffallend dünn, was bedeutet, dass auf dem aktuell erreichten Niveau kaum frisches Geld den Weg an die Börse findet. Dies könnte sich aber wieder ändern, wenn die Berichtssaison zum ersten Quartal demnächst die richtigen Argumente liefert.

Ansonsten wurde auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gewartet. Dieser sollte belegen, dass die Wirtschaft in den USA weiterhin stark genug ist, um ausreichend Jobs zu schaffen. Auch bei den Anleihen fand eine Erholung nach dem jüngsten Rücksetzer statt.

Renaissance der Automobilhersteller

Nachdem die Aktien der deutschen Automobilhersteller lange Zeit von Investoren gemieden wurden, werden sie aktuell wiederentdeckt. Gemieden wurden sie, da sie nicht so stark wuchsen wie die reinen E-Auto-Hersteller, wie Tesla, die Bewertungen fielen in der Folge. Die auf Wachstum getrimmten EV-Hersteller verlieren aktuell aber an Dynamik, was zu Umschichtungen in Unternehmen wie Mercedes Benz (+1,8%), BMW (+2,5%) oder VW (+2,4%) führte. Sollte sich der Wind in der Politik noch drehen und die Verbrenner noch länger über die Straßen fahren, könnte es mit den Kursen weiter nach Norden gehen.

Redcare Pharmacy (+0,1%) hat nach Einschätzung von Hauck Aufhäuser solide vorläufige Umsatzzahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die Analysten sprachen von der "Ruhe vor dem Sturm". Ab dem zweiten Quartal dürften die Umsätze aus E-Rezepten massiv anziehen.

Ein Agenturbericht von Bloomberg über den Einstieg eines aktivistischen Investors bei Delivery Hero sorgte für einen Kurssprung von 14,5 Prozent bei den Aktien des Essenslieferanten.

Für die Papiere von Compugroup ging es um 8,7 Prozent nach oben, nachdem die Analysten von Morgan Stanley den Wert nach dem jüngsten Rücksetzer auf "Overweight" hochgestuft haben.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.403,13 +0,2% +9,85%

DAX-Future 18.661,00 +0,2% +8,48%

XDAX 18.412,20 +0,3% +9,80%

MDAX 27.245,63 +0,7% +0,40%

TecDAX 3.410,77 +0,1% +2,20%

SDAX 14.419,76 +0,9% +3,29%

Bund-Future 132,67 +7

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 22 17 1 3.307,3 64,2 77,5

MDAX 30 18 2 574,3 26,1 26,1

TecDAX 11 18 1 675,7 16,8 19,6

SDAX 46 21 3 108,2 7,3 6,2

