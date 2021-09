XETRA-SCHLUSS/DAX kräftig erholt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Dienstag erholt. Nach dem Kursrutsch der vorausgegangenen beiden Handelstage stieg der DAX um 1,4 Prozent auf 15.349 Punkte. Damit wurde der Rückgang nun erst einmal zum Kauf genutzt. Unsicherheitsfaktor bleibt laut Marktteilnehmern zwar ein möglicher Zahlungsausfall des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Angesichts einer Verschuldung von mehr als 300 Milliarden Dollar könnte ein Ausfall Schockwellen durch das Finanzsystem und die Wirtschaft senden. Allerdings gibt es auch Marktteilnehmer, die nur begrenzte Auswirkungen auf das westliche Bankenystem erwarten. "Und noch besteht auch die Hoffnung, dass Peking stützend eingreifen und das Schlimmste am Ende doch verhindern wird", sagte Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Oldenburger meinte allerdings, die hohe Anfälligkeit für starke Kursausschläge liege an einem breiteren Spektrum an Risiken. Er verwies auf die Sitzung der US-Notenbank, deren Ergebnisse am Mittwoch bekanntgegeben werden. In der vergangenen Woche waren die Stimmen lauter geworden, die auf schnelle Einschnitte bei den Anleihenkäufen der Notenbank setzten. Nun spekulierte der Markt eher, dass die US-Notenbank wegen der Turbulenzen um Evergrande die Reduzierung der Anleihenkäufe noch einmal aufschieben könnte.

Als weiteren Risikofaktor nannten Marktteilnehmer die Bundestagswahl. Negativ wäre demnach ein möglicher Linksruck, aber auch lange Koalitionsverhandlungen mit einem Vakuum in der politischen Handlungsfähigkeit.

Deutsche Börse sehr fest - Handelsumsätze nehmen zu

Im DAX stiegen Hellofresh um 3,9 Prozent. Dahinter folgten Deutsche Börse mit einem Plus von 3,8 Prozent. "Die Kursausschläge steigen, und mit ihnen ziehen auch die Umsätze im Aktienhandel kräftig an", so ein Marktteilnehmer. Das gelte sowohl für den Kassa- als auch für den Terminmarkt.

Einer der Verlierer im DAX waren Zalando, die um 3 Prozent nachgaben. Außerhalb des DAX standen auch andere Corona-Gewinner unter Druck, so Teamviewer, Westwing und Home24. "Die Corona-Welle schwappt ab, und das lässt auf eine schnelle Normalisierung der Wirtschaft hoffen", so ein Marktteilnehmer. Wer nach dem Rückschlag Positionen aufstocke, wende sich deshalb eher anderen Titeln zu.

Lufthansa gaben nach einem freundlichen Beginn 3,3 Prozent ab, am Mittwoch beginnt der Bezugsrechtshandel für die Kapitalerhöhung.

Eine Kaufempfehlung der UBS trieb Bechtle auf neue Allzeit-Hochs. Der Kurs des IT-Dienstleisters stieg deutlich um 4,5 Prozent auf 67,16 Euro. Die UBS hat ein Kursziel von 71 Euro errechnet.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.348,53 +1,4% +11,88%

DAX-Future 15.334,00 +1,5% +12,47%

XDAX 15.357,06 +1,6% +12,35%

MDAX 34.985,21 +0,5% +13,60%

TecDAX 3.907,37 +2,1% +21,62%

SDAX 16.631,80 +0,6% +12,64%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,69 0

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 35 4 1 3.584,6 61,5 96,7

MDAX 33 17 0 769,2 47,2 62,5

TecDAX 26 4 0 768,4 22,0 31,4

SDAX 40 28 2 245,8 11,5 18,3

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2021 11:48 ET (15:48 GMT)