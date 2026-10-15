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XETRA-SCHLUSS/DAX legt leicht zu - "KI-Aktien" aber stark unter Druck

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.67 EUR -1.32 EUR -3.77 %
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ATOSS Software AG
86.80 EUR -1.40 EUR -1.59 %
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AUTO1
16.76 EUR 0.04 EUR 0.24 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
16.53 EUR 1.68 EUR 11.31 %
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Douglas AG
7.59 EUR 0.13 EUR 1.74 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
111.00 EUR 6.60 EUR 6.32 %
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flatexDEGIRO AG
25.42 EUR 0.94 EUR 3.84 %
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HOCHTIEF AG
370.60 EUR -11.40 EUR -2.98 %
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Infineon AG
52.06 EUR -2.65 EUR -4.84 %
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Nemetschek SE
72.45 EUR 1.45 EUR 2.04 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
74.25 EUR 3.05 EUR 4.28 %
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SAP SE
200.50 EUR 3.56 EUR 1.81 %
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Siemens Energy AG
131.84 EUR -3.44 EUR -2.54 %
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Siltronic AG
65.05 EUR -6.65 EUR -9.27 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
56.95 EUR -4.85 EUR -7.85 %
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DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag trotz deutlicher Abgaben bei Technologieaktien und bei Aktien mit KI-Fantasie in der Breite leicht nach oben gegangen. Hintergrund waren verstärkte Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung in den USA nach höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen. Ein höheres Zinsniveau dürfte aber negative Folgen für die Investitionen in KI (Künstliche Intelligenz) bedeuten, nachdem in den vergangenen Monaten Unternehmen immer neue massive Investitionen ankündigten.

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Der DAX schloss 0,3 Prozent höher mit 25.383 Punkten, auch mit Unterstützung der Wall Street, die sich im frühen Handelsverlauf widerstandsfähiger zeigte als zunächst erwartet. Stützend wirkte daneben vor allem, dass es mit den Zinsen trotz der Zinserhöhungserwartungen nach unten ging. Börsianer sprachen von Umschichtungen aus Aktien in Anleihen, zum Teil auch, weil Anleger die Sicherheit der Anleihen gesucht hätten. Der Euro machte einen gewaltigen Erholungsschub angesichts der besonders stark fallenden US-Zinsen. Er stieg von 1,1120 auf 1,1204 Dollar.

Im DAX standen mit Infineon, Hochtief und Siemens Energy drei Aktien besonders stark unter Druck, die als Profiteure des KI-Booms gelten. Die Kursverluste reichten hier bis 5,2 Prozent beim Chiphersteller Infineon. Siemens Energy und Hochtief gelten als Profiteure des Auf- und Ausbaus von Rechenzentren, ihre Kurse gaben um 2,2 bzw. um 3,6 Prozent nach. Alle drei Titel schlossen damit aber klar über den Tagestiefs. Im TecDAX knickten Aixtron um fast 13 Prozent ein und Siltronic um 8,2 sowie Suss Microtec um 7,6 Prozent.

In der Breite profitierten die Aktien von den deutlich gesunkenen Marktzinsen. Die deutsche Zehnjahresrendite sank von 3,48 auf 3,41 Prozent. Tagessieger im DAX waren Scout24 mit einem Plus von 7,5 Prozent. SAP legten um 2,2 Prozent zu. In der zweiten Reihe gewannen Nemetschek und Atoss Software je rund 2 Prozent. Bei diesen Aktien wirkte der KI-Stimmungsdämpfer positiv, weil die Geschäftsmodelle der betreffenden Unternehmen oft als von KI bedroht eingeschätzt werden. Dazu gehören auch Auto1, die sich um 4,6 Prozent verteuerten.

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Ein Kursdebakel erlebten Drägerwerk mit einem Minus von über 17 Prozent. Höhere Kosten und ein verlangsamter Umsatzanstieg bescherten dem Medizintechnikunternehmen im dritten Quartal einen Gewinnrückgang. Dass das Unternehmen den Ausblick für 2026 bestätigte, half nicht.

Flatexdegiro gewannen 5,5 Prozent. Hier stützte die Mitteilung, dass das Fintech-Unternehmen eigene Aktien mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro zurückerwerben will.

Redcare Pharmacy kamen im Sog des Wettbewerbers Docmorris um 1,5 Prozent voran. Die Online-Apotheke hatte hat nach starkem Wachstum und Profitabilitätsverbesserungen im dritten Quartal erneut die Ziele für das Gesamtjahr angehoben. Für die Aktie ging es in Zürich um 3,6 Prozent nach oben.

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Die Douglas-Aktie verteuerte sich mit der Ankündigung eines Wechsels an der Unternehmensspitze um 2,4 Prozent. Von den Jefferies-Analysten hieß es dazu, nach mehreren Gewinnwarnungen des Parfümeriekonzerns sei das ein logischer Schritt.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.383 +0,3 3,6

DAX-Future 25.519 +0,6 3,1

XDAX 25.388 +0,6 3,3

MDAX 30.216 +0,6 -1,6

TecDAX 3.970 -0,7 9,6

SDAX 17.954 -1,2 4,8

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 121,61 +65,0

*gerundet

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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