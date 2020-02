XETRA-SCHLUSS/DAX mit erneutem Schwächeanfall

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag nach unten. Wie bereits am Vortag zu beobachten, setzten die Verkäufe erneut am Nachmittag ein. Den Auslöser lieferten diesmal enttäuschende Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Das Wachstum in der US-Wirtschaft verlangsamte sich im Februar spürbar. Schwach entwickelte sich besonders der Service-Sektor. Zudem ist der gesamte Auftragseingang erstmals seit über einem Jahrzehnt gesunken.

Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentieren mit minus 0,44 Prozent tief im Minus. Gold als "sicherer Hafen" war erneut gesucht, die Feinunze notierte in Euro gerechnet auf Rekordhoch. Der DAX verabschiedete sich mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 13.579 Punkten aus dem Tag. Zwischenzeitlich hatte der Index sogar bei 13.501 Punkten gelegen.

Allianz übertrifft Erwartungen und erhöht Dividende deutlich

Positiv kamen an der Börse die Zahlen der Allianz an, die Aktie stellte mit einem Plus von 1,2 Prozent den Gewinner im DAX. Der Versicherer hat den operativen Gewinn 2019 trotz eines schwächeren vierten Quartals gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Die Aktionäre können sich über eine Dividende von 9,60 Euro freuen - 60 Cent mehr als im Vorjahr. Der Ausblick für das laufende Jahr sieht einen weiteren leichten Anstieg des operativen Gewinns vor.

Ansonsten gehörten defensive Titel wie die Versorger oder Vonovia zu den Gewinnern, zyklische Werte wie Infineon oder Covestro schlossen dagegen mit einem Abschlag von knapp 3 Prozent deutlich im Minus.

Kräftig unter Druck standen Krones, die um 9,1 Prozent fielen. Der Maschinenbauer reagierte auf die schwachen Zahlen. "Trotz der halbierten Margenprognose im Sommer hatte Krones selbst diese verfehlt", so ein Händler. Rhön-Klinikum fielen nach der Bekanntgabe vorläufiger Quartalszahlen um 1,8 Prozent.

Eine Berg- und Talfahrt erlebte die Aktie von LPKF. Nach einem gesenkten Ausblick für das 1. Quartal fiel die Aktie zunächst zweistellig. Später setzten mit Blick auf den überraschend positiven mittelfristigen Ausblick Käufe ein, so dass die Aktie 4,3 Prozent höher aus dem Handel ging.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 108,8 (Vortag: 86,4) Millionen Aktien im Wert von rund 5,01 (Vortag: 3,80) Milliarden Euro. Es gab 8 Kursgewinner und 22 -verlierer.

