XETRA-SCHLUSS/DAX mit fulminanten Start in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche kräftig nach oben gegangen. Der DAX schloss 2 Prozent höher bei 13.100 Punkten. Nach dem Minus der Vorwoche wurden zum einen "Schnäppchenkäufer" für das Plus verantwortlich gemacht. Zudem wurde an der Börse auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag gesetzt. Nachdem Fed-Chef Jerome Powells vor einigen Wochen die neue flexible Form der Zielpolitik für die durchschnittliche Inflation der Fed vorgestellt hatte, richtete sich nun die Aufmerksamkeit auf die EZB und die Pressekonferenz von Notenbank-Chefin Christine Lagarde . Die Umsätze waren, da die Marktteilnehmer aus den USA wegen eines Feiertages fehlten, allerdings dünn.

Automobilwerte gesucht

Die Automobilwerte gehörten zum Start in die Woche zu den größten Gewinnern. Dies hatte gleich mehrere Gründe: Zum einen hatten die Analysten von JP Morgan eine positive Studie zum Sektor herausgebracht, in der sie die Kursziele für Daimler und Continental deutlich nach oben nahmen. Zudem war der ansonsten mauen Industrieproduktion im Juni zu entnehmen, dass zumindest die Automobilindustrie deutlicher Fahrt aufgenommen hatte. Zudem wurden Daten auf China positiv für den Welthandel gewertet, auch hier wurden die exportstarken Branchen als Gewinner gesehen. So schloss die Aktie von VW 4,7 Prozent im Plus, Daimler legten um 3,7 Prozent zu, BMW um 2 Prozent.

Index-Rumble - Aareal bleibt nun doch im MDAX

Für Verwunderung sorgte die Nachricht der Deutschen Börse, die ihre Index-Entscheidungen aus der vergangenen Woche bereits wieder korrigierte. Die Aareal Bank bleibt nun doch im MDAX, stattdessen steigen Rocket Internet ab. Bei Aareal Bank stützte der Klassenerhalt, die Aktie verbesserte sich um 1,5 Prozent. Rocket Internet tendierten kaum verändert. Ersetzt werden Rocket wie geplant durch Wacker Chemie. JP Morgan hat zudem die Aktien von Hannover Rück auf Übergewichten hochgestuft mit einem Kursziel von 167 Euro, geschlossen hat die Aktie 1,5 Prozent fester bei 143,00 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 54,8 (Vortag: 94,3) Millionen Aktien im Wert von rund 2,48 (Vortag: 4,13) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und zwei -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.100,28 +2,01% -1,12%

DAX-Future 13.105,00 +2,40% +0,28%

XDAX 13.107,18 +1,12% -0,21%

MDAX 27.567,09 +2,47% -2,63%

TecDAX 3.074,45 +3,01% +1,97%

SDAX 12.430,65 +2,26% -0,65%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,51% 8

September 07, 2020 12:03 ET (16:03 GMT)

