XETRA-SCHLUSS/DAX mit leichten Abgaben in volatilem Umfeld

20.08.26 17:58 Uhr

DOW JONES--In einem zunehmend volatilen Umfeld hat der deutsche Aktienmarkt leichte Abgaben verzeichnet. Nach dem Ende der Berichtssaison richtete man sich an der Börse auf die eine Sommerflaute ein. Doch seit dem Vortag steht der US-Anleihemarkt im Fokus. Das US-Finanzministerium hatte angekündigt, die Rückkäufe langlaufender Treasuries zu verdoppeln und dies über kurzfristige Papiere zu refinanzieren. Die Renditen in den USA holten ihre Abgaben vom Vortag aber wieder fast vollständig auf. Analysten begründeten dies damit, dass ein nachhaltiger Rückgang der Kreditkosten unwahrscheinlich sei, da es keine Anzeichen dafür gebe, dass die USA ihr Defizit eindämmen würden.

Werbung

Nach einem Rücksetzer unter die Marke von 26.000 Punkten und einer zeitweiligen Rückeroberung dieses Niveaus schloss der DAX schließlich 0,4 Prozent im Minus bei 25.983 Punkten.

Ein schwächeres Trading-Update für das zweite Quartal von JD Sports belastete die Aktienkurse von Adidas (-3,1%) sowie Puma (-1,8%). Die flächenbereinigten Umsätze des britischen Sportartikel-Herstellers seien im ersten Halbjahr um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen, hieß es von RBC. Der Konsens sei von einem Minus von lediglich 2 Prozent ausgegangen.

Da der Preis für Brent weiter deutlich über 90 Dollar je Fass notiert und Solarenergie auf Grund der kürzer werdenden Tage die kommenden Monate weniger Energie liefern dürfte, trennten sich die Anleger von energieintensiven Investments. So stellten im MDAX Chemiewerte wie Lanxess und Wacker Chemie sowie die Stahlkocher Salzgitter und Thyssenkrupp die größten Verlierer mit Abgaben von bis zu 5,3 Prozent. Aber auch die Aktien von Aurubis und BASF schlossen leichter.

Werbung

Laut Metzler legte Tonies robuste Geschäftszahlen vor. Der Umsatz im zweiten Quartal und das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr hätten beide jeweils Konsenserwartungen übertroffen. Die Margenkompression spiegele hauptsächlich einen ungünstigen Produktmix wider. Dies kam bei den Anlegern offenbar nicht gut an - Tonies fielen um 5,4 Prozent.

Aber auch Analysten-Kommentare bewegten die Kurse. So hat die UBS die Aktie von Sartorius (+6,5%) auf "Buy" angehoben. Der Konzern sei gut positioniert für beschleunigtes Wachstum in den Jahren 2027 bis 2029, so die Analysten. Sie sehen starke zugrunde liegende Nachfrage nach Bioprozess-Verbrauchsmaterialien, angetrieben durch erhöhten Arzneimittelverbrauch aufgrund der alternden Bevölkerung.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.983 -0,4 6,2

DAX-Future 26.047 -0,4 6,1

XDAX 25.991 -0,3 5,7

Werbung

MDAX 31.716 -0,3 3,7

TecDAX 4.065 +0,2 12,4

SDAX 18.498 -0,2 7,9

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 123,77 +1,0

*gerundet

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 11:59 ET (15:59 GMT)