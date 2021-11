XETRA-SCHLUSS/DAX mit neuem Allzeithoch - Biontech brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt blieb auch am Freitag auf Rekordjagd, wenngleich es gemächlich zuging. Das Umfeld ist nach wie vor günstig. Ein besser als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht unterstützte. "Der Job-Motor in der größten Volkswirtschaft der Welt läuft. Gleichzeitig geht die Arbeitslosenquote stärker und schneller zurück als erwartet", hieß es bei QC Partners. An den Anleihemärkten fielen die Renditen weiter angesichts nachgebender Zinserhöhungsfantasie. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 16.054, bei 16.085 wurde ein neues Rekordhoch markiert.

Covid-Medikament von Pfizer offenbar mit hoher Wirksamkeit

Pharmawerte standen unter Abgabedruck. Hier belasteten Studienergebnisse von Pfizer zu einem Covid-Medikament mit sehr hoher Wirksamkeit. Biontech, Zulieferer und andere Aktien aus dem Impfstoff-Universum gaben daraufhin nach. Für den Medizingeräte-Hersteller Sartorius ging es um 7,8 Prozent nach unten, während der Kurs von Merck, die Lipide an Biontech liefert, um 6,6 Prozent nachgab. Für die Aktie des Diagnostikunternehmens Qiagen ging es um 3,6 Prozent nach unten. Biontech selbst verloren auf Xetra 17,4 Prozent.

Aktien aus dem Touristik-Sektor profitierten hingegen von den Pfizer-Nachrichten: So legten Lufthansa 6,1 Prozent zu, Fraport 2,2 Prozent sowie TUI 6,1 Prozent.

Gea verloren 2,5 Prozent nach gemischten Zahlen. Hier ist der Umsatz unter, der Gewinn aber über den Erwartungen ausgefallen. Damit stachen die Margen positiv heraus, und auch der Auftragseingang hat sich günstig entwickelt. Krones gewannen 2,3 Prozent. "Das sind in der Breite gute Zahlen", sagte ein Marktteilnehmer zu Krones. Sie lägen alle über den Erwartungen.

Varta senkt die Prognose - Dommermuth will Mehrheit bei United Internet

Die Varta-Aktie stürzte um 14,7 Prozent ab. Der Batteriehersteller hat mit seinem Quartalsbericht enttäuscht und die Prognose gesenkt. United Internet gewannen dagegen 4,6 Prozent auf 34 Euro. Aktionär Ralph Dommermuth plant die mehrheitliche Übernahme des Telekommunikationsunternehmens und will 17 Millionen Aktien zum Stückpreis von 35 Euro übernehmen.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.054,36 +0,2% +17,02%

DAX-Future 16.033,00 +0,1% +17,60%

XDAX 16.043,28 +0,1% +17,37%

MDAX 35.823,44 -0,2% +16,32%

TecDAX 3.895,73 -1,2% +21,26%

SDAX 17.289,54 -0,7% +17,10%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,07 +86

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 22 18 0 4.408,0 75,3 76,3

MDAX 20 30 0 1.173,4 66,1 82,5

TecDAX 15 15 0 1.485,1 40,4 42,3

SDAX 30 38 2 282,4 12,9 14,9

