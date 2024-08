XETRA-SCHLUSS/DAX mit neuem Rekordhoch - Delivery Hero gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 18.913 Punkte. Bei 18.936 Punkten wurde im Verlauf ein neues Rekordhoch markiert, das alte lag bei 18.893 Punkten. Treiber waren günstige Inflationsdaten aus Spanien und Deutschland. Die Zahlen sind gute Nachrichten für die Europäische Zentralbank (EZB) und liefern zudem eine positive Indikation für die am Freitag anstehenden gesamteuropäischen Verbraucherpreise. Bei den Einzeltiteln standen Delivery Hero mit dem geplanten Börsengang der Tochter Talabat im Blick.

Kursturbulenzen um Nvidia konnten der guten Stimmung nichts anhaben. Der Kurs des US-Chipherstellers war nach dem Quartalsbericht nachbörslich um 7 Prozent abgesackt, fing sich dann aber im regulären Handel. Belastend wirkten weniger die Quartalszahlen, die stark und besser als erwartet ausgefallen waren, als vielmehr Probleme mit der neuen Chip-Generation. Zu hören war aber auch von Enttäuschung, weil der Umsatzausblick nicht auch die höchsten Einzelprognosen übertroffen habe.

Zahlen von Schott Pharma überzeugen

Einen Kurssprung um 11,2 Prozent verzeichneten Schott Pharma. Der Umsatz des Herstellers von Verpackungen und Verabreichungssystemen für injizierbare Medikamente ist im dritten Quartal um 21 Prozent gewachsen, die operative Gewinnmarge hat sich um gut 3 Prozentpunkte auf 28,2 Prozent verbessert. Im gesamten Geschäftsjahr wird nun ein Umsatzanstieg um 11 bis 13 statt um 9 bis 11 Prozent erwartet. Im Schlepptau zog der Kurs des Konkurrenten Gerresheimer um 7,5 Prozent an.

Delivery Hero stiegen nach Quartalszahlen und Börsenplänen für die Tochter Talabat um 12,2 Prozent. Der Markt hofft, dass durch den Börsengang die Einzelteile in der Summe höher bewertet werden als derzeit das Gesamtunternehmen. Der Lieferdienst will Talabat, dass überwiegend in Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika tätig ist, noch in diesem Jahr in Dubai an die Börse bringen, dabei allerdings die Mehrheit behalten. Bei Immobilienaktien kam es zu Gewinnmitnahmen: Im DAX ging es für die Vonovia-Aktie um 1,7 Prozent nach unten.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.912,57 +0,7% +12,84%

DAX-Future 18.979,00 +0,7% +9,21%

XDAX 18.933,33 +0,8% +12,91%

MDAX 25.515,61 +1,2% -5,98%

TecDAX 3.400,83 +1,2% +1,90%

SDAX 14.014,97 +0,9% +0,39%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,93 -7

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 26 14 0 2.134,2 40,3 38,5

MDAX 37 11 2 336,9 22,0 23,8

TecDAX 21 9 0 560,8 13,2 12,8

SDAX 42 24 3 78,7 4,6 4,0

