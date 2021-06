XETRA-SCHLUSS/DAX mit neuem Rekordhoch zu Wochenbeginn

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit einem leichten Minus geschlossen. Das Geschäft wurde als ruhig und impulsarm beschrieben. Die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag könnte spannend werden. Diese hat durchaus das Potenzial, die Märkte zu bewegen. Eine Minderheit von Beobachtern glaubt, dass die EZB ihre PEPP-Käufe verringern wird, was dem Markt nicht schmecken dürfte. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 15.677 Punkte, bei 15.732 Punkten markierte der Index im Verlauf ein neues Allzeithoch.

Leicht positiv gesehen wurde das Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt, auch wenn es an den Märkten keine direkte Rolle spielte. Nach Einschätzung von Berenberg sind die CDU und ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet klarer Gewinner der Wahl. Die Grünen hätten dagegen die Erwartungen nicht erfüllt. Wie bereits häufig in der Vergangenheit, habe die Partei am Wahltag weniger Stimmen erhalten als dies die Prognosen erwarten ließen. Die CDU/CSU habe nun das Momentum auf ihrer Seite.

K+S profitiert von möglichen Weißrussland-Sanktionen

Unternehmensnachrichten waren rar. K+S gewannen 2,2 Prozent - die Aktie profitierte von möglichen Sanktionen gegen Weißrussland, einem der größten Anbieter von Kali-Dünger. Nach dem jüngsten Schwächeanfall erholte sich der Luftfahrtsektor zu Wochenbeginn. Hiervon profitierte auch die Lufthansa-Aktie, für die es um 0,8 Prozent nach oben ging. Tagesverlierer im DAX waren Linde mit Abgaben von 3 Prozent. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede.

Gut im Markt lag der Autosektor. Die Branche profitiere auch von den steigenden Gebrauchtwagen-Preisen. "In den USA gehen sie so steil nach oben wie selten zuvor", sagte ein Händler. Und auch in Deutschland gebe es Anzeichen für eine Stabilisierung. Für die BMW-Aktie ging es um 1,6 Prozent nach oben, Continental wiesen ein Plus von 2 Prozent auf. Für Elringklinger ging es gleich um 6,8 Prozent nach oben - hier stützte auch eine günstige charttechnische Situation.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.677,15 -0,10% +14,28%

DAX-Future 15.662,00 -0,18% +14,58%

XDAX 15.665,67 -0,24% +14,61%

MDAX 33.924,84 +0,70% +10,16%

TecDAX 3.391,67 +0,12% +5,57%

SDAX 16.342,48 -0,05% +10,68%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,10 -25

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 16 14 0 2.599,8 47,0 44,7

MDAX 40 17 3 955,0 31,1 30,4

TecDAX 13 15 2 640,4 21,1 18,8

SDAX 29 38 3 166,6 8,2 7,5

