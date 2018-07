XETRA-SCHLUSS/DAX mit schwächerem Wochenstart

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Die eingetrübte Stimmung für den Technologiesektor nach den enttäuschenden Quartalszahlen von Netflix, Facebook und Intel aus der vergangenen Woche drückte weiter. Auch liefert die Berichtssaison keine Kaufargumente. Wie Morgan Stanley anmerkte, haben die Unternehmensgewinne in Europa bislang die Erwartungen nicht erreicht. Während die Umsätze über den Prognosen lägen, hätten die bisher vorliegenden Gewinne die Schätzungen um 5 Prozent verfehlt. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 12.798 Punkte.

Thyssenkrupp gaben im DAX um 1,9 Prozent nach. Die Krupp-Stiftung hatte noch einmal eine Aufspaltung des Konzerns ausgeschlossen. SAP standen wie der gesamte Technologiesektor in Europa unter Druck und verloren gleich 2,9 Prozent. Der TecDAX gab mit Verlusten von 1,4 Prozent deutlich stärker als DAX oder MDAX nach. Deutsche Bank setzten die jüngste Stabilisierung fort und waren mit Aufschlägen von 2,9 Prozent DAX-Gewinner am Montag.

GEA hui - Siemens Healthineers pfui

Siemens Healthineers fielen nach Zahlenausweis um 2 Prozent, ein gesundes Absatzwachstum wurde durch die Dollarbelastungen aufgefressen. Umgekehrt sprangen Gea im MDAX um 4,5 Prozent an. "Das ist das erste Mal seit Jahren, dass Gea positiv überrascht", applaudierte ein Händler. Die Prognosen für die Quartalszahlen seien teils um gut 10 Prozent übertroffen worden. Der Margendruck halte aber an.

Patrizia reagierten mit Aufschlägen von 2,4 Prozent auf die Anhebung der Prognose. Das Unternehmen sah das operative Ergebnis im laufenden Jahr nun bei 100 bis 110 Millionen Euro nach bisher 85 bis 100 Millionen. Laut Händlerangaben hatte die Markterwartung bislang bei 97 Millionen Euro gelegen.

Bet-at-Home brachen nach Zahlenvorlage um 9,8 Prozent ein. Händler meinten zwar, der Ausblick sei vergleichsweise gut. Angesichts eines EBITDA von 10,9 Millionen Euro im ersten Halbjahr gebe es aber Zweifel, ob die Prognose von 36 bis 40 Millionen Euro erreicht werden könne. Im TecDAX gaben Morphosys um 3,7 Prozent nach. Die Deutsche Bank hatte ihr Votum "Kaufen" zurückgenommen und empfahl nur noch ein "Halten" der Aktie.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 72,8 (Vortag: 98,2) Millionen Aktien im Wert von rund 2,38 (Vortag: 3,66) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner und 17 -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.798,20 -0,48% -0,92%

DAX-Future 12.786,50 -0,61% -1,78%

XDAX 12.795,48 -0,22% -0,51%

MDAX 26.885,70 -0,33% +2,61%

TecDAX 2.912,24 -1,37% +15,15%

SDAX 12.364,19 -0,23% +4,02%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 161,50% -63

===

