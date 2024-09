XETRA-SCHLUSS/DAX mit Stabilisierungstag

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es nach dem jüngsten Rücksetzer nochmals ein paar Punkte nach unten. Der DAX schloss 0,1 Prozent tiefer bei 18.576 Zählern. Doch die Stimmung scheint angeschlagen, die Umsätze verharrten auf einem niedrigen Niveau. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hielten sich Anleger zurück, nachdem die jüngsten Daten darauf hindeuten, dass der Jobmotor langsam ins Stottern gerät. Kein Kaufargument lieferten zudem die Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Die Industrie kommt nicht in Schwung, hieß es von Michael Herzum, Chefvolkswirt bei Union Investment nach den Zahlen zum Auftragseingang. Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung nahm seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr zurück und erwartet ein Nullwachstum. Ähnlich mau schaut das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung in die Zukunft und senkte seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum in diesem und dem kommenden Jahr. Derweil stellt der Bundesverband der Deutschen Industrie in seinem Bericht ein Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent in Aussicht, aber einen Rückgang der Industrieproduktion um 3 Prozent in diesem Jahr.

Auf der Gewinnerseite stand heute die Aktie von Bayer (3,9%), nachdem sich jüngst das Sentiment verbesserte. Die Analysten von MWB führen dies auf den Mitte August erzielten juristischen Sieg im laufenden Rechtsstreit um sein Herbizid Roundup zurück. Ohne den Überhang von 58.000 Klagen sollte Bayer zu einem Multiplikator nahe der Peers gehandelt werden. Während die Hoffnung auf eine Lösung bisher verfrüht war, könnten jüngste Urteile und Initiativen zu einer zumindest teilweisen Risikominderung und damit zu einer Neubewertung der Aktie führen.

Die Deutsche Bank (+3,2%) wiederum erzielte in einem langjährigen Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Postbank-Übernahme mit der Klägerin Effecten-Spiegel einen weiteren wichtigen Vergleich. Sinkende Kosten für den Rechtsstreit lösten jüngst Hoffnung auf einen Aktienrückkauf aus.

Commerzbank legten wiederum um 1 Prozent zu, nachdem Bundesfinanzminister Christian Lindner seine Bereitschaft andeutete, die Beteiligung des Bundes an der Commerzbank an einen Investor zu veräußern. An der Börse wird dies gerne gehört, da es in dem Fall nicht zu einem Aktienüberhang kommt, der belasten würde.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.576,50 -0,1% +11,01%

DAX-Future 18.604,00 -0,1% +7,05%

XDAX 18.576,26 +0,1% +10,78%

MDAX 25.382,71 +0,3% -6,47%

TecDAX 3.270,43 -0,4% -2,01%

SDAX 13.650,89 +0,2% -2,22%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,61 -2

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 19 21 0 2.627,8 58,2 52,9

MDAX 25 24 1 369,1 28,1 23,8

TecDAX 11 19 0 590,7 15,0 18,5

SDAX 26 42 1 73,1 5,7 5,0

